CIAR | Rally Alba, al via anche Stephane Lefebvre con la Citroen C3 Rally2

Il Rally di Alba conferma ancora una volta il proprio respiro internazionale, nel senso di potenziale attrattivo per i piloti esteri. Dopo l’annuncio della presenza di Hayden Paddon nella validità del Tour European Rally, al quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in programma per il 24 e 25 giugno ci sarà anche Stéphane Lefebvre.

Lefebvre al Rally Alba con Citroen e Santero

Il francese già campione WRC3 e Junior WRC 2014 (anno in cui si prese anche la corona nell’ERC Junior), al momento impegnato principalmente nel campionato belga con qualche incursione nel WRC2, correrà con la Citroen C3 Rally2 gestita dal team D-Max Racing. Rappresenterà Alma Racing, e il supporto sarà firmato da Santero 958, partner e sponsor sulla livrea della vettura, nonché azienda che collabora con il Rally di Alba.

Lefebvre attualmente leader in Belgio

Lefebvre ha commentato: «Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida: ringrazio Max Beltrami, la D-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al mondo». Attualmente il francese è in testa nel campionato nazionale belga con tre vittorie su tre gare disputate, mentre come miglior risultato nel WRC2 di quest’anno ha ottenuto un sesto posto di categoria e di classe al Rally di Croazia.