Chris Ingram vince il Rally di Portogallo nel WRC2 Junior, e diventa leader di classifica

Un fine settimana da ricordare per Chris Ingram, che fissa una nuova pietra miliare nella sua carriera. Il pilota britannico, in gara nel WRC2 con la Skoda Fabia Rally2 Evo di Toskport WRT condivisa con Craig Drew, ha vinto il Rally di Portogallo nella categoria Junior del Mondiale cadetto, cogliendo anche il terzo posto nel WRC2 ed il dodicesimo assoluto.

La scalata al successo nel WRC2 Junior di Chris Ingram

All’inizio la leadership nel WRC2 Junior era nelle mani di Mikołay Marczyk, altro pilota sulla vettura ceca; ma già nella PS2 il polacco ha ceduto la vetta ad Ingram, restituita però di nuovo alla fine della prima giornata a Marczyk, con un distacco di 21,4 secondi. Un piazzamento che avrebbe consegnato comunque la leadership del campionato riservato agli Under 30 al campione ERC 2019, ma nella seconda giornata del Rally di Portogallo il britannico si è ripreso la vetta relegando il rivale polacco inizialmente a 16,1 secondi di distanza, per poi prendere il largo e conservare la vetta sino al trionfo finale.

“Probabilmente il rally più duro che abbia mai affrontato”

Ingram conquista così il successo con un minuto e 17 su Marczyk e 39 minuti su Fabrizio Zaldivar, per Hyundai Motorsport. «È stato probabilmente il rally più duro che abbia mai affrontato ad oggi e quello più impegnativo dal punto di vista fisico e mentale», ha commentato il pilota, alle prese con una gara dalle alte temperature e da sterrati implacabili. «Ho cercato sino alla fine di mantenere l’auto integra ed evitare le forature. Sono entusiasta di aver concluso con un risultato notevole. Grazie infinite a Craig per avermi condotto alla mia prima vittoria nel WRC2 Junior e a Toksport WRT per aver costruito un’auto a prova di bomba», conclude Ingram, che rivedremo il 2-5 giugno al Rally Italia Sardegna e che nel fine settimana ha anche festeggiato il trionfo finale in Premier League del suo Manchester City. Meglio di così (per lui)…