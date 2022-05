BMW, presentati i nuovi programmi sportivi 2022 e la Driving Experience

Il 2022 sarà un anno di svolta, di cambiamento e di novità per BMW che il 24 maggio spegnerà ben 50 candeline dalla nascita della divisione M con lo slogan “we are M”. 50 anni di storia, di competizioni e di passione che iniziarono con il lancio della leggendaria M1 Procar e si concludono con l’imminente presentazione della BMW XM, la nuova interpretazione della sportività secondo BMW. Un DNA che è rimasto inalterato nel tempo, accompagnando l’evoluzione dell’auto senza mai allontanarsi dai principi che diedero la luce al reparto Motorsport.

Si è giunti come detto ad un’epoca di transizione, di cambiamento in cui la mobilità elettrica ed elettrificata non può più essere un miraggio. L’elettrico per BMW e BMW M fa parte non solo del futuro ma anche del presente, come testimoniano le nuove iX M60, la i4 M50 e la BMW XM che verrà. Un’elettrificazione che non deve spaventare gli appassionati della storica lettera del costruttore bavarese, il quale promette di consolidare quei valori tanto cari ai clienti. Nel corso del 2022, per tutte le vetture M ed M Performance sarà quindi possibile ordinare, senza sovrapprezzo, il logo BMW commemorativo dei 50 anni di storia.

Abbiamo così assistito alla presentazione dei nuovi programmi sportivi BMW all’interno del magnifico Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico, in un clima di festa e passione per il mondo delle quattro ruote in salsa bavarese.

BMW torna nel campionato italiano GT

L’Amministratore Delegato di BMW Italia, Massimiliano di Silvestre ha presentato il nuovo programma che sancisce il ritorno del brand bavarese nel campionato GT italiano, con due nomi d’eccezione: Timo Glock e Jens Klingmann. Non si parla quindi di partecipare quanto più di puntare al gradino più alto del podio nella categoria Sprint. Roberto Ravaglia sarà il team leader del Ceccato Racing Team che dovrà valorizzare al meglio la nuovissima BMW M4 GT3, presentata in anteprima nazionale proprio sul circuito romagnolo. Sei i circuiti italiani che faranno da sfondo alla competizione: Monza (21/24 aprile e 6/9 ottobre), Pergusa (12/15 maggio), Misano (2/5 Giugno), Mugello (14/17 luglio e 20/23 ottobre), Imola (1/4 settembre) ed infine Vallelunga (15/18 settembre).

Campionato Monomarca M2 CS

Torna poi per il secondo anno consecutivo il tanto apprezzato M2 CS Racing Cup Italy 2022, patrocinato da BMW Italia e con il supporto di ACI Sport. Sarà anche presente Promodrive per il supporto tecnico ed organizzativo mentre le attività di broadcasting saranno affidate a Sky Sport. La vettura non subirà particolari variazioni rispetto a quella già promettente dello scorso che abbiamo avuto modo di apprezzare da passeggeri, a fianco dal pilota ed istruttore della BMW Driving Experience Umberto Delle Piane. Crescono i team, da 14 a 16, che dovranno darsi battaglia sulla BMW M2 CS Racing da ben 450 CV sulle piste di Monza (23-23 aprile),Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio, 22-23 settembre), Imola (3-4 settembre) e Vallelunga (17-18 settembre). In onda su Sky e in streaming su Now.

BMW Driving Experience, sempre più ricca

Quale miglior occasione per rinnovare i nostri complimenti alla scuola di guida sicura e sportiva BMW Driving Experience di Sigfried Stohr, fondata nel 2006. Una vera e propria Academy ricca di attività in cui poter apprendere al meglio i principi della guida sicura a bordo delle vetture del costruttore bavarese. Sicurezza ma anche padronanza delle performance, grazie ai corsi di guida sportiva, di drifting e corsi agonistici. Sarà possibile quindi testare le doti di alcuni veicoli M ed M Performance. Vera novità di questa edizione 2022 è la neo arrivata BMW Serie 2 Coupè, con le motorizzazioni 220d, 220i e la più potente M240i da 374 CV e trazione integrale xDrive. In tutto si possono contare ben 19 auto, tra cui la nuova M3 Competition (anche nella veste M xDrive), la BMW 128ti, BMW 118d e due BMW i3s. Tutte le vetture sono inoltre dotate di un sistema di telecamere onboard con telemetria e infografica per poter consultare e salvare le proprie esperienze in pista.

Tutte le attività legate alla scuola possono essere prenotate presso i concessionari BMW, con una durata di circa 4 ore e mezza, sui principali circuiti italiani e non solo, con turni dalle 8:15 alle 13:00 o dalle 13:15 alle 18:00. Il programma vanta oltre 600 partecipanti all’anno, suddivisi in sei appuntamenti con 50 allievi al mattino e 50 al pomeriggio. Le date: Misano Adriatico (13 aprile), Vallelunga (28e 29 settembre), Monza (19, 20 e 21 ottobre).

BMW, il programma Specialmente

La BMW Driving Experience non vuole solo essere una scuola di guida per gli appassionati ma anche un luogo di inclusione sociale, un contesto in cui chiunque possa avere la possibilità di esprimere ed accrescere il proprio amore per l’auto e per la guida. Dal 2016 è stato infatti avviato il programma Specialmente, un progetto volto ad avvicinare anche coloro che, per sfortune della vita, sono diversamente abili. E’ stata infatti allestita una vettura specifica (BMW 128ti) dotata di comandi al volante realizzati da Guidosimplex per far provare le stesse emozioni in pista anche agli appassionati con disabilità.