BMW dice addio a Glock, ritorna Martin da Aston Martin dopo cinque anni

Gli ultimi mesi dell’anno sono sempre quelli più movimentati per quanto riguarda il mercato piloti. BMW ha deciso di non rinnovare il contratto a Timo Glock dopo dieci anni di collaborazione, per andare invece a firmare Maxime Martin dal 2023.

Glock saluta BMW: “Grazie per questi dieci anni”

«Grazie a BMW Motorsport per questi dieci anni insieme in giro per il mondo, sulle migliori piste che si possa sognare» ha scritto Glock in un post su Instagram, che ne approfitta per sostenere anche Alex Zanardi. «Uno dei momenti salienti è stata sicuramente la 24 Ore di Spa con Alex! Una di quelle gare che non dimenticherò mai! #ForzaAlex».

Principalmente, Glock aveva corso nel DTM, più qualche sporadica presenza nelle competizioni GT. Quest’anno ha preso parte solamente al round di Imola del campionato tedesco, più il Campionato Italiano Gran Turismo con BMW Italia Ceccato Racing.

Martin pronto al programma LMDh?

Torna in BMW, invece, Martin come pilota ufficiale nel 2023, dopo aver salutato pochi mesi fa Aston Martin. Il belga ha corso negli ultimi cinque anni proprio con il Marchio britannico, ma in precedenza era tra le file dei bavaresi dal 2013 al 2017.

«Sono decisamente entusiasta della nuova sida e di tornare in BMW dopo cinque anni. Sarà bello rivedere molte persone che conosco e con cui ho lavorato» ha detto Martin.

I dettagli del suo programma di gare saranno annunciati in un secondo momento, ma è plausibile che sarà coinvolto nel programma LMDh del Team WRT.

