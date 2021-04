ARA | Ken Block ritrova la Subaru nel campionato americano rally [VIDEO]

Avevamo lasciato il funambolico Ken Block esordire con una Skoda Fabia R5+ al secondo appuntamento dell’ARA, il campionato rally nordamericano che ha fatto tappa lo scorso mese in Missouri, al Rally 100 Acre Wood vinto da Travis Pastrana su Subaru WRX STI. Dopo un decennio con Ford si era infatti concluso a fine 2020 il sodalizio tra il pilota ed il marchio americano, ma adesso, in occasione del terzo round dell’American Rally Association di scena all’Olympus Rally nello stato di Washington questo weekend, Block e l’imprescindibile navigatore Alex Gelsomino faranno partire un nuovo corso a bordo della Subaru.

La stagione di Ken Block tra rally ed off road

Sono passati ben dodici anni dall’ultima volta che lo spericolato pilota corse con la vettura del marchio giapponese, allora l’Impreza STi. Una parentesi durata dal 2004 al 2009, e che ora ritorna in auge con Block che correrà con una WRX STi preparata da Vermont SportsCar, sempre ed ovviamente sotto le insegne di Hoonigan Racing Division. Ma questo sarà un «anno pazzesco» per l’americano, come ha commentato su DirtFish: la sua stagione prevede sei appuntamenti nell’ARA, ovviamente con Subaru, per cercare di ottenere il titolo (salterà l’ultimo round dell’Oregon Trail Rally); ma la sua agenda prevede inoltre in coda alla stagione, a novembre, l’East Africa Safari Classic Rally, a bordo però di una Tuthill Porsche ed anche il prestigioso SCORE Baja 1000 nella Bassa California, giusto per non farsi mancare nulla. Inoltre è stato annunciato il dodicesimo episodio della fortunata serie in streaming Gymkhana, creata dallo statunitense e in cui egli stesso tornerà a bordo di una ancora non precisata nuova vettura, dopo aver eccezionalmente consegnato a Pastrana le redini dell’emissione precedente.

Block, l’outsider dell’ARA 2021

«Entusiasta» del ritorno in Subaru, Block ha commentato: «Ora che non sono legato esclusivamente a un solo costruttore [come nel decennio con Ford, ndr], posso fare cose come correre una Porsche, costruita da Tuthill Porsche, in Africa ed affrontare la famigerata Baja 1000 nel Trophy Truck [in team con il sedicenne Jax Redline, ndr]: entrambe cose che farò per la prima volta in assoluto!». Sul fronte ARA, lo statunitense è conscio di essere l’outsider della stagione (ma sarà davvero così?), visto che debutterà su una vettura nuova per lui, mentre il suo collega ed amico Pastrana ha già conquistato i primi due round del 2021, incluso lo Sno* Drift Rally. «Io e Alex avremo il nostro bel da fare! Devo mettermi subito a mio agio su una vettura completamente nuova e combattere contro un pilota di grande talento che ha già due vittorie in questa stagione! Ma queste sono le corse. Daremo il massimo».

Crediti Immagine di Copertina e Video: Ken Block