Anteprima della Skoda Fabia RS Rally2 al Bohemia Rally

Negli scorsi giorni abbiamo anticipato il fatto che la nuova Skoda Fabia RS Rally2 avrebbe fatto una partecipazione speciale al Barum Czech Rally Zlín, penultima gara della stagione 2022 del FIA ERC che si svolgerà in quel della Repubblica Ceca, casa del marchio di Mladá Boleslav.

Mikkelsen a bordo della nuova Skoda Fabia RS Rally2

L’appuntamento sarà per il fine settimana del 26-28 agosto, ma prima ancora – dall’8 al 10 luglio – potremo ammirare la vettura sugli asfalti del 49esimo Rally Boehmia, valido per il campionato ceco e che tra l’altro si svolgerà nella zona proprio di Mladá Boleslav. Ci sta quindi che la Fabia RS possa avere una primissima occasione per dare un saggio delle proprie prestazioni, e Skoda Motorsport ha pensato di fare le cose in grande affidando l’auto ad Andreas Mikkelsen, già campione WRC2 ed ERC 2021 con la Fabia Rally2 Evo, nonché uno tra i tester della RS. Al suo fianco per le note ci sarà ovviamente Torstein Eriksen.

“Il Bohemia Rally è uno degli eventi più importanti dell’anno per Skoda”

Essendo non ancora omologata (cosa che dovrebbe avvenire ad agosto), la nuova Fabia sarà perciò iscritta come vettura apristrada. Libor Šedivák, marketing maanger di Skoda Auto Czech Republic, ha commentato come riporta RallyeSport: «Questo rally è uno degli eventi più importanti dell’intero anno per Skoda e siamo molto determinati a parteciparvi. Siamo lieti di accogliere gli spettatori allo Skoda Rally Park, dove li attende la nuova Skoda Fabia RS Rally2, così come molti altri motivi di interesse». Inoltre, concluse Šedivák, «i visitatori potranno anche provare per la prima volta questo veicolo nelle prove speciali, guidati da un equipaggio internazionale di alto livello».