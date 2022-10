Al Azhari vince la selezione 2023 della Richard Mille Young Talent Academy

La Richard Mille Young Talent Academy ha scelto Keanu Al Azhari per la stagione 2023 della Formula 4 spagnola. Il pilota degli Emirati Arabi Uniti è emerso come vincitore della selezione – promossa da Richard Mille e da All Road Management – durata due giorni sul circuito spagnolo di Navarra.

14 piloti in pista a Navarra

In totale, nelle due giornate di lunedì 10 e martedì 11 ottobre, ben 14 piloti (nati tra il 1° aprile 2006 e il 1° aprile 2008) sono stati valutati dalla giuria della Richard Mille Young Talent Academy. L’iscrizione al cosiddetto ‘shoot out’ era aperto a tutti e completamente gratuito.

Dopo una serie di test fisici e mentali sotto l’attenta visione dell’italianissima Formula Medicine, i giovani protagonisti sono scesi in pista con le Tatuus T-421 di MP Motorsport. Al termine di tre sessioni di prove libere programmate martedì mattina, hanno avuto accesso alla finale sei piloti.

Al Azhari vincitore della Richard Mille Young Talent Academy

Alla fine, è stato Keanu Al Azhari a vincere il sedile per il campionato spagnolo di Formula 4. Nato e cresciuto a Dubai, il 14enne – secondo quanto ha riportato ItaliaRacing.net, presente alle selezioni – ha dimostrato grandi doti velocistiche, oltre a molta sicurezza fisica e mentale.

Al Azhari è stato il più veloce nel pomeriggio, firmando sempre il miglior tempo nei due turni messi a disposizione. In questi ultimi due anni è stato pilota ufficiale del Tony Kart Racing Team, facendo il suo debutto quest’anno nella categoria OK ma senza riscuotere particolari risultati.

Peccato per Cristian Bertuca, portacolori di Birel Art Racing, ben comportatosi nei due giorni di prove. Solo nel 2022, l’italiano ha conquistato un secondo posto nel secondo round del FIA Karting European Championship KZ2 a Cremona e nella tappa unica della FIA Karting World Cup KZ2 a Le Mans.

Copyright foto: ItaliaRacing.net