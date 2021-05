ADAC Opel e-Rally Cup 2021, presente nella prima tappa Timo Scheider

Sta per partire l’ADAC Opel e-Rally Cup, il campionato monomarca con protagonista la nuova Corsa e-Rally, vettura completamente elettrica giunta alla conclusione della lunga fase di sviluppo e test e già consegnata nei primi esemplari ai team privati.

Più volte rinviato a causa della pandemia, questa inedita coppa scatterà il prossimo 11-12 giugno dall’ADAC Rally Stemweder Berg, prima tappa stagionale. In attesa di conoscere la start list completa, arriva la notizia di una presenza speciale a bordo della Opel Corsa e-Rally, ovvero il due volte campione DTM nel biennio 2008-2009 e recentemente impegnato nel Mondiale FIA di Rallycross, Timo Scheider.

Scheider ed il legame con Opel

Già pilota ufficiale per Opel nella Formula 3 tedesca nel lontano 1997, gareggiando per il Benetton Junior Team, il 42enne proseguì il suo sodalizio con il marchio automobilistico tedesco nel DTM, mentre nel 2003 conquistò la 24 Ore del Nürburgring su una Opel Astra V8 Coupé, assieme ai connazionali Manuel Reuter e Marcel Tiemann. «Ho iniziato la mia carriera professionale nel motorsport con Opel. Da allora un profondo legame mi lega a questo marchio: da un certo punto di vista, partecipare come ospite alla ADAC Opel e-Rally Cup chiude il cerchio», ha commentato Scheider, che condividerà l’abitacolo con Tobias Braun, al suo debutto stagionale.

Prima volta nei rally per Timo Scheider

«Timo fa parte della famiglia Opel e questo non cambia anche dopo tanti anni», sono le parole del Direttore Opel Motorsport Jörg Schrott. «Averlo come ospite alla griglia di partenza della prima prova della ADAC Opel e-Rally Cup mi rende personalmente molto felice e costituisce un ulteriore incentivo per il resto del campo di gara. Competere contro un due volte campione del DTM è una grandissima sfida per gli altri piloti, i quali faranno tutto il possibile per battere un grande campione, non c’è dubbio. Timo sa molto bene che i rally e le gare su pista sono totalmente diversi. Non vediamo l’ora di vedere come se la caverà al suo primo tentativo».

Scheider ha poi aggiunto: «Non vedo l’ora di prendere parte al mio primo rally. Non perché presuma di poter fare meglio degli specialisti in gara, sicuramente non sarà così. Ma perché ho sempre voluto partecipare a un vero rally, che per me rappresenta il massimo della guida. Inoltre ritengo sia entusiasmante essere presente al debutto del primo campionato monomarca rally elettrico mondiale». Per l’esperto pilota quella di giugno sarà infatti la prima esperienza in assoluto nel mondo dei rally.