ADAC Opel e-Rally Cup, il calendario 2023: una tappa anche nel WRC

Il 2023 sarà il terzo anno per la prima competizione monomarca al mondo per vetture rally elettriche, ovvero l’ADAC Opel e-Rally Cup.

Torna quindi la coppa della casa di Rüsselsheim con protagonista la Corsa-e Rally da 100 kW (ovvero 136 cv), e che in questo 2022 ha permesso al vincitore della prima edizione, Laurent Pellier, un programma con la più “tradizionale” Corsa Rally4 nell’ERC Junior, tra l’altro vinto dal francese. Per il 2023 ci saranno alcune novità in termini di calendario: anzitutto dai sette appuntamenti del precedente biennio si passerà ad otto.

Otto appuntamenti per l’ADAC Opel e-Rally Cup 2023

Il punto fermo rimarrà il DRM, ovvero il campionato tedesco rally, che ospiterà nei suoi round diverse tappe del monomarca. Si comincia a maggio con l’ADAC Rally Sulingen, mentre in Germania si disputerà anche l’ADAC Saarland-Pfalz Rally nella zona di St. Wendel (ad agosto) e l’ADAC Rally Stemweder Berg, a settembre, nella regione di Lübbecke.

Per quanto riguarda invece gli sconfinamenti, torna l’incursione austriaca nel Rally di Weiz, a luglio, e in Francia, per il Rally Mont-Blanc-Morzine che si correrà a settembre. Inoltre debutta la Svizzera con il Rally di Chablais, secondo appuntamento del calendario 2023, ed i Vosgi francesi con il Rally du Vosges Grand-Est che seguirà a ruota.

Il Central European Rally del WRC chiuderà il campionato

Ma la grande novità del 2023 è l’ingresso dell’ADAC Opel e-Rally Cup nel territorio del WRC. Una prova infatti si disputerà nel nuovo Central European Rally, tappa del Mondiale che si svolgerà nell’ultimo fine settimana di ottobre tra Germania, Austria e Repubblica Ceca e che rappresenterà l’ultima gara del monomarca. Jörg Schrott, Opel Motorsport Director, ha dichiarato: «Dopo un 2022 di grandi successi, siamo già in fremente attesa della nuova ed eccitante terza stagione della ADAC Opel e-Rally Cup. La conoscenza della prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo è cresciuta considerevolmente, come l’interesse degli organizzatori in Germania e all’estero per ospitare una prova dell’evento. Siamo molto contenti di questo, Opel dimostra che il rally elettrico funziona».

ADAC Opel e-Rally Cup 2023, il calendario

5-6 maggio ADAC Rally Sulingen Germania

2-3 giugno Rally du Chablais, Aigle Svizzera

17-18 giugno Rally du Vosges Grand-Est, Gérardmer Francia

14-15 luglio Rally Weiz Austria

18-19 agosto ADAC Saarland-Pfalz Rally, St. Wendel Germania

8-9 settembre Rally Mont-Blanc, Morzine Francia

29-30 settembre ADAC Rally Stemweder Berg, Lübbecke Germania

27-29 ottobre Central European Rally, Passau Germania/Austria/Repubblica Ceca