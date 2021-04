Suzuki Rally Cup | Fortissimamente Goldoni: seconda vittoria di fila al debutto al Rallye Sanremo

Accantonando la quadriglia dei vincitori nella classifica assoluta (prima Breen, poi Crugnola, poi di nuovo Breen: da qui poi è scaturito un caso), il 68esimo Rallye Sanremo ha regalato tanto spettacolo e soprattutto qualche certezza in più nelle altre categorie in gara parallele al secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco 2021, tra cui i trofei monomarca come il Suzuki Rally Cup, anch’esso giunto al secondo round.

Secondo successo stagionale nel Suzuki per Goldoni e Macori

La vittoria è andata all’equipaggio formato da Simone Goldoni ed Eric Macori sulla Swift Sport Hybrid, capaci di due cose: mantenere sempre un ritmo molto elevato, prossimo alla vetta o che li ha spediti direttamente su di essa, e bissare il successo ottenuto nel monomarca al precedente round del Ciocco. «Rientriamo dal Sanremo con un notevole bagaglio d’esperienza su un fondo con poco grip sul quale ancora non ero riuscito ad esprimermi al 100%, ma soprattutto con un feeling aumentato di prova in prova che ci ha permesso di vincere ancora una volta il monomarca Suzuki», ha commentato il giovane aostano, che debuttava nella gara un tempo tappa del WRC (esordio che sarebbe già dovuto avvenire nel 2020, ma quella edizione fu cancellata a causa del maltempo).

Fichera e Poggio sul podio

Pur dovendo fare i conti con l’imprevisto di una fascetta dell’intercooler allentata proprio nella penultima prova speciale, poi prontamente ripristinata, l’equipaggio completa la sua gara con la vittoria e 25,6 secondi di vantaggio sui sempre solidi Giorgio Fichera ed Alessandro Mazzocchi, ad oggi i più diretti inseguitori di Goldoni e Macori: anch’essi sulla Hybrid, hanno dimostrato il proprio valore rimontando dal 13esimo posto nella PS1 sino al podio finale: «Abbiamo lavorato molto per recuperare, poi ho gestito e mantenuto la posizione, conquistando secondi importanti che ci hanno portato a questo risultato finale», ha commentato Fichera. «Tre Hybrid sul podio finale, direi che è una bella soddisfazione!».

Il siculo fa riferimento anche all’altro esemplare di Fabio Poggio e Valentina Briano, che hanno faticato a causa del maltempo che ha infastidito il Sanremo 2021, ma al quale hanno risposto con una prestazione all’insegna della costanza, che li ha portati al terzo posto a un minuto e due secondi da Goldoni.

Gli altri piazzamenti del Rallye Sanremo

Il campione uscente del Suzuky Rally Cup Andrea Scalzotto bissa invece il quarto posto ottenuto al Ciocco, classificandosi anche a Sanremo nella stessa posizione assieme a Mattias Conci, sula Swift 1.6 R1 (e quindi prima delle non Hybrid). Stessa vettura per Roberto Pellé e Giulia Luraschi, che però al prossimo Targa Florio saliranno sull’ibrida: per loro intanto arriva un quinto posto davanti alla Suzuki Swift Racing Start di Ivan Cominelli e Roberto Crivellaro, pure primi nella classe RSTB 1.0 del Campionato Italiano.

Il resto della top ten piazza Sergio Denaro e Beatrice de Paoli su Swift Sport settimi, ottavi Claudio Vallino e Maurizio Vitali a bordo della 1.0 Boosterjet, nono Marco Longo con Roberto Rivia su Swift Sport ed infine decimi Alessandro Forneris e Vincenzo Torricelli, che conquistano così i loro primi punti quest’anno.

Occasione sprecata per Iani e Puliani

I grandi sconfitti del Rallye Sanremo tra i Suzuki sono stati sicuramente Igor Iani ed il suo copilota Nicola Puliani. L’equipaggio sulla Hybrid sino alla PS4 era in testa, mettendo una certa pressione al diretto inseguitore Goldoni. Tuttavia il duo ha dovuto salutare i sogni di gloria a causa di una uscita di strada nella PS6, quando avevano già comunque lasciato la leadership al maestro di sci di Gressoney, al comando della classifica del Suzuki Rally Cup 2021 con otto punti di vantaggio su Fichera e ben ventisei su Scalzotto.

Suzuki Rally Cup 2021, classifica del Rallye Sanremo

1.Goldoni – Macori (Suzuki Swift Sport Hybrid) in 1:10’52.9;

2.Fichera – Mazzocchi (Suzuki Swift Sport Hybrid)+25.5;

3.Poggio – Briano (Suzuki Swift Sport Hybrid) +1’02.9;

4.Scalzotto-Conci (Suzuki Swift Sport) +1’49.2;

5.Pelle’ – Luraschi (Suzuki Swift Sport)+1’59.5;

6.Cominelli – Crivellaro (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet) + 2’21.9;

7.Denaro – De Paoli (Suzuki Swift Sport)+2’33.2;

8. Vallino – Vitali (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet) +3’01.0;

9. Longo – Riva (Suzuki Swift Sport) +3’47.1;

10. Forneris – Torricelli (Suzuki Swift Sport)+4’06.4

Suzuki Rally Cup 2021, classifica aggiornata

1. Goldoni Simone 54 pt;

2. Fichera Giorgio 46 pt;

3.Scalzotto Andrea 28 pt;

4.Poggio Fabio 28 pt;

5.Iani Igor 22 pt;

6.Cominelli Ivan 20 pt;

7. Pelle’ Roberto 15 pt;

8. Longo Marco 14

9.Bertini Davide 9 pt.