Il 68esimo Rallye Sanremo ha visto la partenza della stagione del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top, il monomarca di punta della casa del Leone che ha fatto man bassa di piazzamenti di categoria con la propria vettura.

In quello che è valso anche come secondo round del Campionato Italiano Rally Sparco, infatti, le 208 Rally4 hanno monopolizzato il podio delle Due Ruote Motrici, con la seconda vittoria stagionale di Andrea e Giuseppe Nucita, davanti a Christopher Lucchesi jr e Mirco Straffi (ne abbiamo parlato qui); in totale sono state ben sette le 208 tra Rally4 e R2 a piazzarsi nella top 11.

Lucchesi vince nel monomarca Peugeot

Per quanto riguarda invece i trofeisti, il primo appuntamento del 208 Rally Cup Top è andato a Lucchesi, guidato alle note da Chiara Lombardi: un binomio che ha dato ottima prova di sé sugli asfalti spesso bagnati, ed insidiosi per quanto riguardava la scelta delle gomme del Sanremo, stando sempre con il fiato sul collo della Peugeot ufficiale dei fratelli Nucita. Secondo posto per Mirco Straffi e Marco Nesti, a 33,8 secondi di ritardo, a loro volta diretti e pugnaci avversari di Lucchesi e Lombardi. Sul podio del monomarca salgono anche Federico Santini e Gabriele Romei con un minuto e 42 secondi di gap, con il pilota all’esordio con la nuova 208 Rally4, con la quale ha anche ottenuto un settimo posto di categoria.

Quarto posto per Fabio Farina e Luca Guglielmetti sulla precedente 208 R2B, con il giovane pilota di Trento capace di vincere il duello con l’altra R2B di Peugeot in gara, quella del veterano Ilario Biondoni, sesto nel monomarca con Sofia D’Ambrosio. Farina di conseguenza conquista la vetta della classifica dedicata ai precedenti modelli della 208 (poi da metà stagione ci sarà un’unica classifica di classe), prendendosi pure tre punti in più rispetto a Lucchesi, mentre il quinto posto è appannaggio di Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto con la 208 Rally4.

Peugeot 208 Rally Cup Top 2021, classifiche aggiornate

-Classe R2C: 1. Lucchesi 15 punti; 2. Straffi 12; 3. Santini 5

-Classe R2B: 1. Farina 18 punti, 2. Bondioni 14

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot