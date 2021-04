Primo podio stagionale per Porsche in Formula E, grazie al 3° posto ottenuto da Pascal Wehrlein in Gara 2 a Roma. Il pilota tedesco ha ottenuto anche la prima presenza in top-3 con il team tedesco, mentre André Lotterer spreca ottime chance di vittoria in Gara 1.

Lotterer esagera in Gara 1, Wehrlein a punti

Sembrava cominciare nel migliore dei modi il fine settimana di Porsche a Roma. Dopo una bella performance in qualifica, Lotterer ha ottenuto il 2° posto sulla griglia di partenza per la gara del sabato. Purtroppo, il tedesco ha sprecato la chance di cogliere un ottimo risultato e di lottare per la vittoria con un sorpasso azzardato su Stoffel Vandoorne al primo giro, rovinando la propria monoposto e ottenendo anche una penalità di cinque secondi dai commissari di gara. Lotterer alla fine ha terminato al 14° posto, al contrario del suo compagno di squadra Wehrlein che ha mantenuto il suo 8° posto fino a migliorare al 7° sulla linea del traguardo.

Wehrlein ottiene il podio per Porsche in Gara 2, difficoltà per Lotterer

Le cose sono andate meglio alla domenica, con Wehrlein che ha ben impressionato nelle qualifiche con il 3° miglior tempo. Il tedesco, con la Porsche 99X Electric, è passato nelle prime fasi di gara al 2° posto, prendendo poi il comando qualche giro dopo. Purtroppo, Wehrlein non è riuscito a mantenere la leadership della corsa, scendendo fino al 4° posto ma ha potuto comunque festeggiare il gradino più basso del podio a seguito della squalifica di Norman Nato per aver utilizzato più energia del consentito. Gara in salita per Lotterer: dopo un problema al propulsore nelle qualificazioni, è scattato dalla penultima fila e ha scontato uno stop-and-go di 10 secondi proprio per aver utilizzato troppa energia nella sessione di qualifica.

“Arrivati molto vicini a vincere”

Amiel Lindesay, Responsabile delle Attività in Formula E di Porsche, ha detto al termine del weekend: «Siamo entusiasti del nostro primo podio della stagione, è stata una sorpresa positiva al traguardo. Le condizioni non erano facili ma eravamo competitivi. Abbiamo fatto buoni progressi dall’inizio della stagione a Diriyah, eravamo in cima in qualifica ma ora dobbiamo concretizzare in gara. Oggi [domenica, ndr] ci siamo arrivati molto vicini, il terzo posto di Pascal è un risultato su cui possiamo costruire il prossimo doppio round di Valencia».

