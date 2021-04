Formula E | Roma, Gara 2: Vandoorne ottiene la rivincita con Mercedes, disastro Cassidy

Dalla delusione di ieri alla rivincita di oggi: Stoffel Vandoorne conquista la prima vittoria stagionale in Formula E nella seconda gara dell’ePrix di Roma. Il pilota belga di Mercedes sfrutta gli errori altrui e taglia il traguardo davanti a tutti, davanti ad Alexander Sims e a Pascal Wehrlein.

Il report della gara: Vandoorne non sbaglia e ottiene la vittoria

Aveva ottenuto la pole position per Gara 1 ma era stato poi tamponato da André Lotterer al primo giro: Vandoorne si era visto così sfumare una possibile vittoria e aveva confermato le ottime performance sulla pista italiana nelle qualifiche di stamattina. La fortuna è venuta incontro a Vandoorne, fin dalla partenza: Nick Cassidy, partito in pole position con Envision Virgin, è finito in testacoda nelle prime curve dopo una frenata troppo decisa, lasciando passare Norman Nato, Wehrlein, Vandoorne e tutti gli altri. Il portacolori di Mercedes ha quindi passato la Porsche del tedesco e poi la Venturi del francese, issandosi al comando e non mollandolo più nonostante diversi momenti di bandiera gialla e uno sprint finale post-Safety Car. Sims ottiene il primo podio dell’anno per Mahindra, mentre Nato concretizza il podio davanti a Wehrlein prima di venire squalificato per aver usato più energia del previsto. Wehrlein ottiene quindi il 3° posto, con Edoardo Mortara in quarta posizione con la seconda Venturi. Seguono Maximilian Günther (BMW), Mitch Evans (Jaguar), Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), Sébastien Buemi (Nissan e.dams), Tom Blomqvist (NIO) e Nico Müller.

Tanti errori nella seconda gara di Roma

Tanti guai per diversi protagonisti di campionato (e non solo): dopo il grave errore iniziale, Cassidy è finito contro le barriere dopo un contatto con la Nissan e.dams di Oliver Rowland; Impatto contro le barriere per le due Audi di Lucas di Grassi e di René Rast; infine, incredibile svarione di Nyck de Vries (Mercedes) che travolge la Jaguar di Sam Bird e l’incolpevole Rowland. Penalizzato Alex Lynn (Mahindra) per non aver rispettato il regolamento dell’Attack Mode. Fuori dalla top-10 Jean-Éric Vergne, vincitore ieri con DS Techeetah e 11° oggi.

ABB Formula E World Championship – Rome ePrix 2021: risultati gara 2



