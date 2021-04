Formula E | Spaventoso incidente nelle prove libere, Turvey centra Dennis e Vergne [VIDEO]

Si è scatenato il panico in pista al termine delle prove libere dell’ePrix di Roma, secondo doppio appuntamento della stagione 2020-21 della Formula E. Oliver Turvey ha centrato ad alta velocità Jake Dennis e Jean-Eric Vergne, fermi nel rettilineo principale per il classico collaudo della partenza.

Paura e panico nelle prove libere: Turvey finisce su Dennis e Vergne!

La maledizione degli incidenti violenti continuano anche a Roma: a Diriyah, nelle prove libere della seconda giornata avevamo visto protagonista Edoardo Mortara, finito contro le barriere a seguito di un problema al software Mercedes, mentre in gara Alex Lynn era letteralmente decollato sopra Mitch Evans. Nemmeno la Capitale italiana ha scherzato stamattina in occasione delle FP1: scesa la bandiera a scacchi sulla sessione, i piloti si sono piazzati sulla griglia di partenza per poter provare, come solitamente viene fatto, la partenza dalle caselle e, di conseguenza, si è formato un grosso trenino. Però, Turney non è stato avvisato dal proprio team NIO del traffico ed è arrivato a “tutta birra” sul gruppo: il britannico ha fatto strike, impattando sulla BMW di Dennis e sulla DS Techeetah di Vergne.

Auto distrutte, corsa contro il tempo per le qualifiche

Dalla diretta, inizialmente non si era ben capito cosa fosse successo, tant’è che le grafiche hanno fatto apparire l’estraneo Tom Blomqvist. Dopo qualche minuto, sono comparsi gli on-board di Sebastien Buemi e di Mortara che hanno rivelato la natura violenta dell’incidente. I piloti stanno tutti bene, ma le monoposto sono completamente distrutte: pare che al momento solo quella di Dennis sia completamente riparata, con la partenza delle qualifiche fissata alle 12.