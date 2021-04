CI Cross Country | Baja Vermentino Terre di Gallura, vittoria per Alfano e Rossi. Carlos Checa domina nei SSV

Mentre in Liguria si sta correndo il Rallye Sanremo, in Sardegna è andato in scena il secondo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country, con il Baja Vermentino Terre di Gallura che ha proposto quattro settori – o meglio, tre, come vedremo – da disputare nel sassarese, in un’unica giornata di gara.

Alfano e Rossi vincono il Baja Vermentino e dominano il Suzuki Challenge

A vincere l’appuntamento organizzato da Rassinaby Rally l’equipaggio su Suzuki New Gran Vitara T2 Andrea Alfano e Stefano Rossi, in testa dal secondo settore (due vetture che ostruivano la strada hanno portato all’annullamento del primo) di Calangianus – Berchidda da 34,70 km, sebben il miglior tempo sia stato appannaggio della coppia Andrea Luchini e Piero Bisco, a bordo del Suzuki New Gran Vitara. Nel successivo Berchidda – Telti da 34,65 km lo scratch è andato al pluricampione italiano Cross Country Lorenzo Codecà, con Mauro Toffoli sul Gran Vitara T1 ufficiale, ma con Alfano subito dietro di loro e sempre più leader di classifica. Leadership cementata nel quarto ed ultimo settore che ripeteva quello precedente, anch’esso appannaggio comunque di Codecà, e primato per Alfano e Rossi anche della classifica del Suzuki Challenge, monomarca riservato al Gruppo T2 e nel quale sono adesso i nuovi leader.

Gli altri piazzamenti del Baja Vermentino 2021

Secondo gradino del podio finale per Mauro Cantarello e Francesco Facile, altro equipaggio sul Gran Vitara T2 che però ha anche dovuto fare i conti con una ventina di secondi di penalizzazione (un minuto e sei secondi di ritardo alla fine dalla vetta), mentre al terzo salgono Ricky Rickler e Maurizio Dominella su Mitsubishi Pajero WRC+, inseriti nel Gruppo TH.

Come si può notare insomma il Baja Vermentino non ha visto sul podio nessuna vettura T1, con la migliore del lotto che si è fermata al quarto posto a 6 minuti e 36 secondi di gap: parliamo della vettura di Codecà e Toffoli, i quali faticano in Sardegna – per loro anche una penalità di nove minuti – dopo un avvio di stagione non proprio sprint al precedente Italian Baja. Luchini e Bosco chiudono invece quarti e al tempo stesso terzi nel Suzuki Challenge.

Ci sono stati poi alcuni ritiri eccellenti, come quello del vincitore dell’Italian Baja Sergio Galletti; costretto alla resa anche Alfio Bordonaro, mentre l’incidente di Riccardo Milazzo (senza conseguenza fortunatamente per l’equipaggio) e una rottura meccanica alla vettura di Riccardo Colombo hanno determinato la cancellazione del primo settore, giacché i loro mezzi hanno causato l’ostruzione del percorso. Noie meccaniche anche per Andrea Tomasini.

Carlos Checa vince tra i Side by Side

Per quanto riguarda invece i risultati del Campionato Italiano Side by Side, arriva il primo successo per Carlos Checa e Paolo Ceci, conquistatori con il loro Rotax Can Am Maverik X3 di due settori su tre, e quindi leader indiscussi del Baja Vermentino. Dietro al già campione Superbike e il suo navigatore troviamo un altro Rotax, con a bordo Elvis Borsoi e Stefano Pelloni a venti minuti di ritardo, mentre al terzo posto si piazzano Valentino Rocco ed Alessandra Magnoni sullo Yamaha QDY KZ1 B, con ventuno minuti di gap.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport