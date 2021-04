WEC | Makowiecki e Christensen completano le line-up di Porsche per Le Mans

Porsche ha scelto Frederic Makowiecki e Michael Christensen come terzi piloti dei due equipaggi ufficiali per la classe GTE-Pro alla 24 Ore di Le Mans. I due disputeranno anche la 8 Ore di Portimao, primo appuntamento valido per il FIA World Endurance Championship.

Makowiecki e Christensen con Porsche alla 24 Ore di Le Mans

Makowiecki si unirà a Gianmaria Bruni e Richard Lietz sulla Porsche 911 RSR-19 #91, mentre Christensen ritornerà al fianco di Kevin Estre (suo ex co-pilota nella passata stagione del Mondiale) e Neel Jani nella vettura gemella #92. Queste formazioni saranno in pista non solo nella 24 Ore di Le Mans di agosto ma anche alla 8 Ore di Portimao, quest’ultima programmata il 13 giugno nello slot originale della maratona francese. «Non vedo l’ora della ci correre con la Porsche #92 nella gara di Portimao», ha detto Christensen. «Mi sento anche particolarmente fortunato di poter guidare per Porsche a Le Mans quest’anno. È la gara più grande, dura e importante del calendario e, se vinciamo, la più meravigliosa. Spero che andremo forte come abbiamo fatto nel 2018, un’altra vittoria di classe sarebbe un sogno che si avvera».

“Piloti con un totale di 59 Le Mans”

Pascal Zurlinden, Motorsport Director di Porsche, ha aggiunto: «Questi sei piloti hanno un totale di 59 edizioni di Le Mans alle spalle. Questa esperienza è inestimabile. Non c’è dubbio che saremo ben posizionati per il momento clou dell’anno. La gara di 8 Ore del WEC a Portimao è un evento perfetto per la nostra intensa preparazione per la 24 Ore di Le Mans». Novità anche per la Porsche di WeatherTech Racing in vista di Le Mans: Laurens Vanthoor e Earl Bamber dovrebbero unirsi a Cooper MacNeil.

Copyright foto: Porsche