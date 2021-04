ELMS | Iron Lynx esclude la Hawkey: “Informazioni errate sul grado della licenza”

Ad una sola settimana di distanza dall’annuncio ufficiale, Esmee Hawkey è stata esclusa dalla line-up di Iron Lynx nell’Europea Le Mans Series. La ragazza britannica ha «fornito informazioni errate alla FIA attraverso il modulo di domanda obbligatorio» sul proprio grado della licenza.

La Hawkey e la classificazione errata: niente ELMS e Iron Lynx

La Hawkey è stata scelta per l’equipaggio delle Iron Dames per via del punteggio Bronze, in modo da poter sostituire Katherine Legge nell’europeo. Però, la 23enne – che ha vinto il titolo Pro-Am della Porsche Carrera Cup britannica – è classificata invece come Silver, ma il suo entourage ha comunicato delle informazioni sbagliate alla Federazione. Il regolamento GTE dell’ELMS richiede che ogni formazione deve includere un Silver e un Bronze, oppure due Bronze, ma sia Rahel Frey e Michele Gatting sono entrambe classificate Silver. Uno smacco dunque per lei ma anche per Iron Lynx, incolpevole in questa vicenda – sul sito della FIA la Hawkey è Bronze – e ora intenzionata comunque a trovare una donna per la propria line-up tutta al femminile. «La nostra informazione è che Esmee sarà un Silver e che presto sarà cambiato ciò sul sito. Dobbiamo fare affidamento sulla lista ufficiale della FIA; non possiamo controllare come tutti i nostri piloti comunicano la loro classificazione» ha detto Andrea Piccini, boss di Iron Lynx, a Motorsport.com.

Hawkey e Blundell: nessuna risposta in merito

Nessuna dichiarazione da parte di Mark Blundell, che gestisce la Hawkey attraverso la sua organizzazione MB Partners. Difficile anche capire come possa la Hawkey essere inserita tra i Bronze, soprattutto perché è un Under 30 e solitamente con quell’età si è automaticamente Silver (escluso se è il primo anno di gare). In passato, la Hawkey ha già corso un campionato internazionale come la W Series, dove si è classifica 15esima.

