CIR | Rallye Sanremo 2021, la copertura mediatica e la programmazione tv e streaming

Da domani parte la gara del secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, ovvero il 68esimo Rallye Sanremo, che torna ad essere disputato dopo aver saltato l’edizione precedente (eccezionalmente svoltasi in autunno) a causa del maltempo.

Tuttavia anche in questa occasione le porte saranno chiuse al pubblico, in un momento pandemico in cui l’incidenza settimanale dei casi in Italia sta mostrando dei timidi segni di flessione, ma che non permettono però aperture indiscriminate. Portiamo pazienza e rassegnazione, e consoliamoci con una copertura mediatica che ancora una volta sarà imponente, e non solo riguardo gli approfondimenti fuori gara, ma anche per quanto concerne le stesse prove speciali.

Rallye Sanremo 2021, la copertura di ACI Sport TV

ACI Sport TV, canale nato da poche settimane e che ha inaugurato le proprie trasmissioni con il Rally Il Ciocco di marzo, garantirà sia in streaming sui siti acisport.it, pagine Facebook /acisportofficial e /CIRally, e in tv sul canale 228 di Sky, una programmazione con interviste, immagini dal parco assistenza, dal riordino e collegamenti in diretta dalle prove speciali, tra cui la Power Stage che sabato 10 aprirà il Rallye Sanremo, e che potrà contare su ben undici telecamere lungo il percorso di 2 km ed anche un drone. Nello stesso giorno verrà dato anche spazio al Gaming Rally Contest che Sparco ha organizzato nel parco assistenza, ovvero un mini torneo di sim racing che mette in palio l’iscrizione gratuita alla Targa Florio, terzo appuntamento del CIR Sparco. Nello studio di ACI Sport TV Camilla Ronchi, che avrà in questa occasione una spalla d’eccezione, ovvero la copilota pluricampionessa nazionale rally Anna Andreussi.

Tutta la programmazione mediatica del Rallye Sanremo 2021

Gli organizzatori del Sanremo hanno collaborato non solo ACI Sport TV per garantire un’ampia copertura, ma anche con Rai Sport, che offrirà collegamenti sabato 10 e domenica 11 aprile ed interviste, e PrimoCanaleMotori, rintracciabile al canale 10 del Digitale Terrestre e 515 di Sky, e che fornirà anch’esso nella due giorni di gara approfondimenti, interviste, ospiti e così via. Tra le altre emittenti, citiamo anche SportItalia (canale 60 del DTT), che in particolare darà spazio all’evento all’interno della trasmissione RallyDreamer il 16 ed il 23 aprile. Ma saranno altre ancora le occasioni grazie alle quali si potrà seguire da casa, in tv o via web, il 68esimo Rallye Sanremo e tutto il suo programma: qui lo specchietto di tutta la copertura mediatica, stilato da ACI Sport.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport