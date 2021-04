smart EQ fortwo e-cup | Il campione Ferri rinnova con Merbag anche per la stagione 2021

Fulvio Ferri continua con Merbag anche nella stagione 2021 del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Il campione in carica sarà di nuovo al volante della smart EQ fortwo e-cup del team milanese, che avrà un’inedita livrea disegnata dal noto artista DutyGorn.

Ferri e Merbag con una livrea… artistica per il 2021

Freschi vincitori del titolo di Campioni Italiani Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020, Merbag e Fulvio Ferri rinnovano anche nel 2021 la loro proficua partnership. Il pilota romano sarà ai nastri di partenza con una inedita smart e-cup d’autore, disegnata da DutyGorn. Un vero e proprio pezzo di arte con cui il dealer milanese vuole lanciare un messaggio di rinascita e ripresa dopo un 2020 complicato per tutti. «La rinascita inizia dal bello e dall’arte, sarà la cultura ad aprirci nuove strade», fanno sapere dallo storico smart center di via Daimler. «Vincere non è mai facile, confermarsi è sempre complicato ma non vedo l’ora di tornare nuovamente al volante della mia Merbag per difendere il nostro titolo!» ha commentato Fulvio Ferri, campione nel 2018 e 2020. «La livrea della vettura è semplicemente spettacolare e spero dia quel messaggio di speranza e futuro che pervade noi. Ricominciare dalla cultura, dal bello, dall’arte per guardare con uno sguardo diverso e deciso il domani. Con Merbag mi sento a casa e insieme possiamo fare grandi cose. Magari avremo belle novità in futuro!».

La cultura scende in pista

«Dopo la gara e prima della gara; ogni nuovo inizio si parte sempre da zero. Siamo felici di tornare presto in pista, con il Campione Fulvio Ferri a rappresentarci e a difendere il titolo conquistato insieme. Non vediamo l’ora di sfoggiare la nostra nuova livrea, la prima e unica livrea d’artista del campionato smart e-cup!» hanno fatto sapere da Merbag.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup