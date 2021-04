Peugeot Competition | Il 208 Rally Cup Top scatta da Sanremo con la nuova 208 Rally4 protagonista

Questo fine settimana scatterà il 68esimo Rallye Sanremo, valido principalmente come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, e con esso si aprirà anche il Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2021.

La nuova Peugeot Rally4 entra in gara nel 208 Rally Cup Top 2021

Nel novero dei quattro trofei promossi dalla casa del Leone in Italia (giunti al 42esimo anno di fila) questo rappresenta il vertice in termini di prestigio, e sarà legato esclusivamente agli appuntamenti del CIR Sparco. E quest’anno ci sarà l’ingresso nella competizione della 208 Rally4, lanciata nel 2020 (stagione in cui ha ottenuto il titolo di campionessa d’Italia nelle Due Ruote Motrici) e che si affiancherà alla precedente versione già presente, la 208 R2B: le vetture si divideranno le classifiche sino al Rally di Roma Capitale, spartiacque della stagione, in modo da garantire all’inizio una certa equità tra i piloti in gara; successivamente, nella seconda metà del campionato le classifiche del 208 Rally Cup Top confluiranno in un’unica.

Gli equipaggi in gara al Rallye Sanremo

Le Peugeot 208 Rally4 al Rallye Sanremo saranno undici, a partire da quella ufficiale in lotta nel CIR 2RM e con a bordo Andrea e Giuseppe Nucita, già vincitori del precedente appuntamento del Ciocco; nel 208 Rally Cup Top troveremo invece il campione del 208 Rally Cup Pro 2019 Mirco Straffi, e Christopher Lucchesi Jr. terzo nella gara di apertura di questa stagione e che prosegue il suo cammino nel CIR 2RM con Titti Ghilardi alle note. Sempre a bordo della 208 Rally4 citiamo anche Nicola Cazzaro, primo nella R1 nella Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup 2020, e Federico Santini, mentre sulla Peugeot 208 R2B gareggeranno il giovane Fabio Farina ed il veterano Ilario Bondioni.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot