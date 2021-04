Ferrari Challenge | Monza ospita il primo appuntamento 2021 del monomarca europeo

Dopo aver presentato qualche settimana fa il calendario ufficiale dell’anno, l’Autodromo Nazionale di Monza apre la propria stagione 2021 questo weekend: ospite sarà il Ferrari Challenge Europe con il primo appuntamento, purtroppo a porte chiuse.

Monza accoglie di nuovo il Ferrari Challenge Europe

La stagione sportiva dell’Autodromo Nazionale Monza si apre questo weekend con il Ferrari Challenge Europe. La ventinovesima edizione del campionato monomarca del Cavallino Rampante esordisce nel Tempio della Velocità dal 9 all’11 aprile. Il primo round si preannuncia ricco di emozioni in pista con ben 43 Ferrari 488 Challenge Evo in quattro categorie: il Trofeo Pirelli, il Trofeo Pirelli Am, la Coppa Shell e la Coppa Shell Am. L’evento è a porte chiuse per il pubblico. Le vetture si scaldano venerdì 9 aprile dalle 9 alle 18.30 con i test di tutte le classi. Sabato sono in programma le prove libere dalle 9 alle 11.30. Le qualifiche ufficiali della Coppa Shell impegnano la pista monzese sabato dalle 12 alle 12.30 e domenica dalle 10.30 alle 11 mentre il Trofeo Pirelli scende in pista sabato dalle 14 alle 14.30 e domenica dalle 11.30 alle 12.

Tante gare, tutte visibili in diretta streaming

Spazio alle gare invece il pomeriggio. Sabato 10 aprile alle 15.30 c’è la prima gara della Coppa Shell, seguita alle 16.45 da gara-1 del Trofeo Pirelli. Domenica lo start delle gare-2 di Coppa Shell e Trofeo Pirelli è rispettivamente alle 14 e alle 15.15. La giornata si conclude con i test del Club Competizioni GT dalle 16.30 alle 17.30. Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito www.monzanet.it dove verranno anche pubblicate le dirette streaming delle gare.

Copyright foto: Autodromo Nazionale Monza via Twitter