ELMS | Bruni con Evans e Ried sulla Porsche di Proton Competition per il 2021

Arriva Gianmaria Bruni nell’European Le Mans Series. Il pilota italiano, ufficiale di Porsche, correrà con la Porsche 911 RSR-19 #77 di Proton Competition la stagione 2021 dell’europeo, affiancando il proprietario Christian Ried e il giovane Jaxon Evans.

Bruni ritorna a tempo pieno nell’European Le Mans Series con la Porsche di Proton

Doppio impegno per Bruni nel 2021: oltre al consueto ruolo nella classe GTE-Pro del FIA World Endurance Championship, l’italiano sarà al via anche dell’ELMS con Ried ed Evans. La più recente apparizione di Bruni nel campionato continentale è stata nel secondo round di Monza del 2018, dove si è unito proprio a Proton come sostituto di Matteo Cairoli, ma non ha mai disputato una stagione completa. Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e due volte titolato nel Mondiale ha vinto la classe GTE-Pro dell’ELMS nel 2011, quando allora era un ufficiale di Ferrari e AF Corse e con la denominazione del campionato come Le Mans Series.

Ried ed Evans con Bruni, Fassbender-Laser-Richard Lietz sulla seconda Porsche del team

Ried ha vinto il titolo della classe GTE lo scorso anno con Michele Beretta e Alessio Picariello, ma quest’anno ci saranno due novità al suo fianco. Oltre al già citato Bruni, Evans è stato lo scorso anno uno junior di Porsche e ha vinto la Porsche Carrera Cup francese, oltre ad aver colto il 2° posto della classe Pro-Am della 12 Ore di Bathurst e un 4° posto in campionato nella Porsche Mobil 1 Supercup. Tornando a Proton Competition, il team ha annunciato anche i piloti per la #93: trattasi dell’attore Michael Fassbender, di Felipe Laser e di Richard Lietz.

