Formula E | DS Techeetah lancia il nuovo propulsore per l’ePrix di Roma

Dopo aver corso in Arabia Saudita con il motore della precedente stagione, DS Techeetah porterà in pista per l’occasione dell’ePrix di Roma il nuovo propulsore DS E-TENSE FE21. Obiettivo dichiarato: il terzo doppio titolo di Formula E.

DS E-TENSE FE21, il nuovo propulsore di DS Techeetah per la Formula E

Beneficiando delle ultime tecnologie elettriche e del rinnovamento di quasi tutti i componenti, il propulsore sviluppato da DS Performance, il reparto corse di DS Automobiles, per conto di DS Techeetah rappresenta un grande passo avanti in termini di tecnologia. Dotato di un motore, un cambio e un inverter che si sono notevolmente evoluti, il DS E-TENSE FE21 avrà un livello di prestazioni molto superiore al suo predecessore. Gli ingegneri di Total hanno contribuito allo sviluppo del nuovo gruppo propulsore, collaborando strettamente con i loro omologhi DS Performance per elaborare lubrificanti e fluidi di raffreddamento specifici e innovativi. Il nuovo propulsore, vera e propria vetrina tecnologica per DS Automobiles, è omologato per 2 anni e punta a guidare il team DS Techeetah verso un terzo doppio titolo in Formula E.

“Motore completamente riprogettato, siamo fiduciosi”

Xavier Mestelan Pinon, Direttore DS Performance, ha detto: «Oltre ad essere un evento iconico del Campionato di Formula E, Roma segnerà anche un momento chiave per DS Automobiles. È il round in cui verrà lanciato il nostro nuovo propulsore, che verrà utilizzato, secondo i regolamenti, fino alla fine della prossima stagione. Completamente riprogettato, porterà significativi miglioramenti di performance. Tutto questo ha bisogno, ovviamente, di essere convalidato in condizioni di gara, ma il team è fiducioso».

«DS E-TENSE FE21 deve essere una risorsa chiave per i nostri piloti e il team nel loro tentativo di un nuovo doppio titolo!» ha aggiunto Pinon. «A titolo più personale, sarà anche l’evento in cui passerò il testimone a Thomas Chevaucher, con il quale mi congratulo e che ringrazio sinceramente per quanto abbiamo realizzato insieme in tutti questi anni. Sono sicuro che saprà guidare la squadra verso nuovi successi! Colgo l’occasione per dire un caloroso “arrivederci e grazie” a ogni membro della “mia squadra”, con la quale ho condiviso tanti momenti eccezionali. È con emozione che mi separerò da persone così talentuose… una famiglia… Continuerò a seguire da vicino i loro successi e non sarà troppo difficile, visto che sono sicuro che la squadra sarà spesso ammirata sui gradini più alti del podio!»

Copyright foto: DS Automobiles