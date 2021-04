CIR | Nucita con Peugeot al Rallye Sanremo: “Ripartiremo dal successo del Ciocco”

Andrea Nucita si prepara a partecipare all’ottavo Rallye Sanremo della sua carriera, proseguendo il proprio cammino nel Campionato Italiano Rally Sparco all’interno della categoria Due Ruote Motrici, assieme al fratello Giuseppe ed a bordo della Peugeot 208 Rally4 ufficiale.

“Mi fa sempre effetto correre al Sanremo”

Un cammino partito con il piede giusto al Rally Il Ciocco dello scorso mese, vinto senza troppi patemi d’animo dall’equipaggio, con la casa del Leone che ancora una volta ha messo dietro di sé i rivali nel 2RM del CIR ,e i Nucita che si sono portati a casa le vittorie in tutte le prove speciali. La stagione comunque è ancora lunga, toccando il secondo appuntamento di quest’anno che, come quello che lo ha preceduto, sarà su asfalto. «Sanremo è un appuntamento ricco di storia e tradizione e mi fa sempre effetto parteciparvi», ha commentato Nucita, che nello storico delle sue presenze in questo appuntamento ha ottenuto come miglior risultato un secondo posto nel 2014, allora a bordo sì di un’altra Peugeot, ma della 207 S2000.

«Noi cercheremo di partire da dove abbiamo lasciato, vale a dire dalla bella prestazione del Ciocco – ha proseguito il siculo – consci del fatto che abbiamo una 208 Rally4 assai veloce e affidabile, come anche i nostri pneumatici Pirelli. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della gara, Sanremo è sempre stata una gara molto difficile, a maggior ragione quest’anno visto che probabilmente troveremo condizioni meteo bagnate e non ideali quindi. Ci impegneremo al massimo per continuare la nostra esperienza positiva in questo campionato 2021».

Al via il 208 Rally Cup Italia

Nelle scorse settimane Peugeot è riuscita inoltre a piazzare la centesima 208 Rally4 ai team clienti, con esemplari sparsi in buona parte delle competizioni nazionali del pianeta. Al 68esimo Rallye Sanremo partirà inoltre anche in Italia un monomarca dedicato, ovvero il 208 Rally Cup, che si svilupperà lungo sei appuntamenti del CIR Sparco 2021.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot