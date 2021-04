CIGT | Ceccato Racing sceglie Neri-Fascicolo per la BMW M4 GT4 nel 2021

Dopo aver presentato i piloti ufficiali per la BMW M6 GT3 e aver già svolto due giorni di test a Misano, Ceccato Racing ha annunciato anche gli altri due portacolori per la BMW M4 GT4. Saranno Nicola Neri e Giuseppe Fascicolo a guidare la vettura tedesca nel Campionato Italiano Gran Turismo 2021.

Test positivi a Misano per la BMW M4 GT4 di Ceccato racing

La BMW M4 GT4, seconda vettura schierata dal Ceccato Racing nella serie tricolore, è stata provata a Misano da diversi piloti, alcuni dei quali giovanissimi. Nella due giorni di test pre-campionato si sono messi in evidenza, con la coupé bavarese, lo svedese Alfred Nilsson e l’italiano Simone Riccitelli, entrambi diciannovenni. È stato intanto definito l’equipaggio che affronterà la serie Sprint con la BMW M4 GT4: sarà formato da Neri, alla sua seconda stagione con il Ceccato Racing, e da Fascicolo, che ritorna così alla guida della vettura tedesca. Per quanto riguarda la serie Endurance del Campionato Gran Turismo, la terna di piloti verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

Ravaglia: “Provati dei candidati per l’Endurance”

Roberto Ravaglia, Team Manager di Ceccato Racing: «Dopo una brillante stagione 2020 nel Campionato italiano GT Sprint, in cui abbiamo conquistato il titolo della classe GT4 Pro-Am, siamo pronti a tornare in pista con un equipaggio fortemente motivato e una vettura sicuramente in grado di puntare ad un altro campionato. La due giorni di test a Misano Adriatico ci ha permesso di assettare al meglio la BMW M4 ma, soprattutto, di provare alcuni possibili candidati per l‘equipaggio che schiereremo nella competizioni della serie Endurance».

Copyright foto: Ceccato Racing