Jan Kopecky in gara nel campionato ungherese con Topp Cars Rally Team

In tempi pandemici ogni buco è trincea per il mondo del motorsport, nel senso che ogni campionato è buono per mantenersi sempre in corsa e non rinunciare alle gare. Così, dopo Mads Ostberg (contemporaneamente impegnato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel WRC2 2021), la serie nazionale rally ungherese è pronta ad accogliere un altro pilota di livello mondiale, a sua volta già campione ERC 2013, WRC2 2018 e cinque volte detentore del titolo nazionale ceco: parliamo di Jan Kopecký.

Kopecky su Skoda nel campionato ungherese 2021

Assieme a Jan Hloušek, suo navigatore praticamente dallo scorso anno nonché campione ERC1 Junior 2019 con Filip Mareš, gareggerà infatti nella stagione corrente del campionato magiaro grazie a Topp-Cars Rally Team, squadra che ricordiamo aver schierato Andreas Mikkelsen negli ultimi round dell’ERC dell’anno passato. Jan Kopecký, che gareggerà anche nel campionato ceco per cercare di puntare al sesto trionfo in carriera, sarà uno dei rivali più in vista per Ostberg nella serie ungherese, ritrovando i fidati colori Skoda e concorrendo quindi con la Fabia Rally2 Evo. Si parte il prossimo 17-18 aprile con il primo round stagionale, ovvero il Therwoolin Boldogkő Rally su asfalto.

Topp Cars Rally impegnata anche nell’ERC 2021

Sempre Topp-Cars di recente ha annunciato i propri piani per l’ERC 2021, in partenza a maggio dalle Azzorre, con l’ingresso in squadra di Norbert Herczig e Ramón Ferencz.