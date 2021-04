F3 | Test Spielberg, Giorno 2: Collet migliora il record della pista con MP Motorsport

Si sono conclusi i primi test collettivi della Formula 3 al Red Bull Ring con l’ultima giornata di oggi. Caio Collet fissa il miglior tempo al pomeriggio con la vettura di MP Motorsport, mentre Callan Williams con Jenzer s’impone al mattino nonostante la neve.

Il report del mattino: Williams veloce nonostante la neve

I protagonisti della Formula 3 si sono svegliati in questa domenica di Pasqua con… la neve. Tutti i dintorni di Spielberg erano completamente imbiancati e la sessione mattutina è stata accorciata a metà, quando ha smesso completamente di nevicare. Comunque, con una sola ora e mezza a disposizione è stato stabilito un nuovo record della pista grazie a Williams: 1’18”836 per il portacolori di Jenzer, solamente 22 millesimi di secondo più veloce di Matteo Nannini con HWA Racelab. Vicinissimi però anche tutti gli altri: 3° Kaylen Frederick con Carlin (+0”065), 4° Victor Martins con MP Motorsport (+0”076), 5° Jak Crawford con Hitech GP (+0”079). Mikhael Belov è oltre il decimo di secondo di distacco e si posiziona 6° con Charouz, seguito dal teammate Logan Sargeant in settima posizione. Frederik Vesti (ART Grand Prix), David Schumacher (Trident) e Collet chiudono in quest’ordine la top-10. Una sola bandiera rossa è intervenuta, in occasione della MP Motorsport di Tijmen van der Helm ferma in pista a pochi minuti dal termine.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Calan Willians Jenzer Motorsport 1m18.836s 30 2 Matteo Nannini HWA Racelab 1m18.858s +0.022s 25 3 Kaylen Frederick Carlin 1m18.901s +0.065s 30 4 Victor Martins MP Motorsport 1m18.912s +0.076s 34 5 Jak Crawford Hitech GP 1m18.915s +0.079s 32 6 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m18.943s +0.107s 31 7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m18.981s +0.145s 31 8 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m19.015s +0.179s 37 9 David Schumacher Trident 1m19.086s +0.250s 24 10 Caio Collet MP Motorsport 1m19.099s +0.263s 32 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m19.189s +0.353s 33 12 Jonny Edgar Carlin 1m19.244s +0.408s 17 13 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m19.277s +0.441s 23 14 Jack Doohan Trident 1m19.323s +0.487s 27 15 Clement Novalak Trident 1m19.383s +0.547s 22 16 Ido Cohen Carlin 1m19.405s +0.569s 30 17 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m19.510s +0.674s 33 18 Roman Stanek Hitech GP 1m19.591s +0.755s 20 19 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m19.599s +0.763s 32 20 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m19.616s +0.780s 32 21 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m19.625s +0.789s 43 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1m19.639s +0.803s 37 23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m19.670s +0.834s 37 24 Olli Caldwell Prema 1m19.717s +0.881s 31 25 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m19.744s +0.908s 42 26 Laszlo Toth Campos Racing 1m19.822s +0.986s 40 27 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m19.888s +1.052s 29 28 Dennis Hauger Prema 1m20.047s +1.211s 30 29 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m20.142s +1.306s 21 30 Arthur Leclerc Prema 1m20.329s +1.493s 31

Il report del pomeriggio: Collet fissa il record

Si sono abbassati ancor di più i tempi nel pomeriggio, anche complice l’innalzamento delle temperature che hanno leggermente spazzato via la neve. Collet registra il miglior riferimento di tutti e due i giorni con un 1’18”592, ben 0”119 più veloce di Dennis Hauger che si trova in seconda posizione con Prema. Crawford è 3°, alle sue spalle Jonny Edgar (Carlin) in quarta piazza, Nannini in quinta, Vesti in sesta, Clement Novalak (Trident) in settima. Belov, Olli Caldwell (Prema) e Alexander Smolyar (ART Grand Prix) concludono tra i primi dieci. Molte le bandiere rosse in questa quarta sessione: la prima per Williams finito a muro all’ultima curva, poi Ayumu Iwasa (Hitech GP) fermo in pista e Reshad de Gerus (Charouz) stoppatosi anche lui all’ultima curva.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Caio Collet MP Motorsport 1m18.592s 56 2 Dennis Hauger Prema 1m18.711s +0.119s 48 3 Jak Crawford Hitech GP 1m18.775s +0.183s 62 4 Jonny Edgar Carlin 1m18.791s +0.199s 50 5 Matteo Nannini HWA Racelab 1m18.866s +0.274s 46 6 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m18.880s +0.288s 51 7 Clement Novalak Trident 1m18.886s +0.294s 35 8 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m18.894s +0.302s 47 9 Olli Caldwell Prema 1m18.993s +0.401s 44 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m19.005s +0.413s 49 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1m19.030s +0.438s 41 12 Roman Stanek Hitech GP 1m19.054s +0.462s 66 13 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m19.204s +0.612s 45 14 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m19.296s +0.704s 46 15 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m19.311s +0.719s 45 16 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m19.345s +0.753s 50 17 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m19.410s +0.818s 34 18 Arthur Leclerc Prema 1m19.415s +0.823s 52 19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m19.457s +0.865s 46 20 Jack Doohan Trident 1m19.509s +0.917s 45 21 David Schumacher Trident 1m19.578s +0.986s 39 22 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m19.664s +1.072s 44 23 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m19.718s +1.126s 47 24 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m19.756s +1.164s 37 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m19.801s +1.209s 40 26 Laszlo Toth Campos Racing 1m19.935s +1.343s 54 27 Kaylen Frederick Carlin 1m20.253s +1.661s 44 28 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m20.302s +1.710s 42 29 Ido Cohen Carlin 1m20.543s +1.951s 47

