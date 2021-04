WEC | Le LMP2 rallentano il passo: ulteriori restrizioni per favorire le LMH

La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e l’Automobile Club d’Ouest (ACO) hanno rallentato ulteriormente la classe LMP2 del FIA World Endurance Championship, in modo da aumentare il divario con la nuova classe Le Mans Hypercar (LMH).

Annunciate ieri, le modifiche entreranno in vigore già nell’inizio di stagione del FIA WEC il prossimo mese Spa-Francorchamps, in Belgio. Queste sono state finalizzate al fine di “garantire una finestra prestazione” importante tra le “vecchie” LMP2 e le nuove LMH. Alpine, attraverso la figura di Philippe Sinault, aveva espresso preoccupazione per le configurazioni delle LMP2 per il 2021 perché avrebbero girato in tempi molto vicini a quelli delle LMH. Seguendo queste voci, le LMP2 sono state ulteriormente depotenziate di 20 kW (27 CV) rispetto al limite precedente di 420 kW (560 CV). Anche il peso minimo è variato, aumentato di 20 kg per un totale di 950 kg, con i team obbligati a usare un kit aerodinamico per Le Mans in tutte le gare. Le regolazioni su potenza, peso e aerodinamica avranno effetto anche sulla prossima stagione dell’Asian Le Mans Series, mentre non impatteranno sull’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Gomme Goodyear: nessuna evoluzione, stesse mescole del 2019-20 per le LMP2

Nel frattempo, ACO ha scartato l’idea di nuovi pneumatici Goodyear, adottando quelli dello scorso anno. Questa decisione è stata presa sulla base delle “prestazioni comprovate e costanti” in tutte le condizioni, nonché la “guidabilità” delle mescole Goodyear del 2019-20 sviluppate quando la classe comprendeva anche le Michelin.

