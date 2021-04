Formula E | NIO pensa al futuro a lungo termine: obiettivo Gen3

Chiare intenzioni verso le nuove monoposto Gen3 per NIO. Il team cinese, che ha recentemente cambiato gestione e instaurato una nuova partnership tecnica, ha in programma un progetto a lungo termine che dovrebbe confermarla sulla griglia di partenza delle future stagioni della Formula E.

Nuova aprtnership tra NIO e Gusto Engineering

Alla vigilia della stagione 2019-20, Li Sheng Racing – proprietaria di un circuito in Cina e promoter del Chinese Touring Car Championship – ha acquistato il team NIO che si trovava praticamente in crisi finanziaria. Qualche giorno fa è stato siglato invece un accordo con Gusto Engineering, società specializzata nello sviluppo e nella ricerca di accessori per auto, fondata dal Direttore Esecutivo del team Alex Lui. Gusto Engineering è anche fornitore ufficiale dei motori e dei telai per il Chinese Touring Car Championship dal 2014, che fa intendere un progetto a lungo termine con NIO che riguarda anche la Gen3. «Per la fase successiva del progetto a lungo termine del NIO 333 FE Team vogliamo portare l’esperienza delle corse elettriche nel mercato automobilistico cinese. Vogliamo creare un’alleanza tecnica tra il Regno Unito e la Cina» ha detto Hui. Gusto Engineering sta già fornendo alcune componenti a NIO, mentre Hui porterà alcune sue “conoscenze” nel team per investire e sviluppare l’hardware del motore.

NIO guarda alle nuove Gen3

Sebbene la scadenza del 31 marzo per i costruttori d’impegnarsi nella nuova regolamentazione Gen3 sia ormai passata, Autosport ha rivelato che questo limite è aperto a una certa flessibilità e che la Formula E accetterà ulteriori iscrizioni. NIO sembra essere quindi pronta a scendere in pista in futuro, essendo anche uno dei pochi team presenti nella serie e vincitore, inoltre, del campionato inaugurale datato 2014-15 con Nelson Piquet Jr.

