F3 | Toth completa la line-up di Campos, Frederick al via con Carlin

Altri due team al completo per la stagione 2021 della Formula 3. Campos Racing ha annunciato una settimana fa László Tóth al fianco di Lorenzo Colombo e di Amaury Cordeel, mentre mercoledì è arrivata la conferma di Kaylen Frederik con Carlin, con Ido Cohen e Jonny Edgar come compagni di squadra.

Campos accoglie Toth dalla Formula Renault

Salto di categoria per Tóth, che passa dalla Formula Renault Eurocup (ora Formula Regional European Championship by Alpine) alla Formula 3. «Sono molto contento e onorato di continuare la mia carriera in un team con una così grande eredità» ha detto Tóth. Mi piacerebbe continuare ad andare avanti step by step, proprio come ho fatto prima. Questa sarà la mia prima stagione di Formula 3, ovviamente gli obbiettivi principali sono sviluppare e acquisire quanta più esperienza possibile. Adrián Campos Jr ha aggiunto, ricordando suo padre, che: «Tutti sono motivati più che mai e con Laszlo, che completa la nostra line-up, insieme ad Amaury e a Lorenzo, sono sciuro che renderemo mio padre orgoglioso».

Frederick: dal titolo F3 nel Regno Unito alla serie internazionale

Frederik è promosso da Carlin dalla Formula 3 britannica – campionato che ha vinto lo scorso anno – con la F.3 internazionale. «Sono estremamente eccitato per la stagione e non vedo l’ora di scendere in pista» ha dichiarato Frederick. «La Formula 3 è un campionato a cui tutti i giovani piloti vogliono far parte. Ci saranno molte sfide da affrontare come team, sento che abbiamo quello che serve per affrontarle». Ora, solo Charouz è senza uno schieramento completo (è stato confermato solo Reshad de Gerus), ma probabilmente scopriremo i piloti tra domani e domenica in occasione dei test collettivi a Spielberg.