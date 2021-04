CIR | Rallye Sanremo, Hyundai allarga il fronte delle i20 in gara. Equipaggi impegnati intanto nei test pre Croazia [VIDEO]

Come sappiamo, Hyundai Motorsport continuerà a schierare le proprie vetture ed equipaggi nel Campionato Italiano Rally Sparco dopo la partecipazione straordinaria al Ciocco dello scorso mese. Al Rallye Sanremo della prossima settimana la divisione sportiva della casa coreana bisserà aumentando ulteriormente il dispiegamento delle forze, con Thierry Neuville (vincitore del Rally Il Ciocco, tra l’altro) ed Ott Tanak in gara nella categoria speciale Sanremo WRC, quindi a bordo delle loro i20 Coupé WRC Plus; stessa vettura per Pierre-Louis Loubet, che affronterà gli asfalti liguri con il mezzo preparato dal team privato che lo schiera nel Mondiale Rally, 2C-Competition, mentre Craig Breen ed Oliver Solberg correranno con la i20 R5 di Friulmotor, team che predispone l’auto anche per Andrea Crugnola, in gara – lui sì con tutti i crismi – nel CIR.

Anche Pedro sulla Hyundai i20 WRC Plus a Sanremo

Ma è notizia delle ultime ore che ci sarà un’ulteriore i20 WRC Plus, sempre curata da 2C-Competition e destinata al nostro Pedro. «Sono molto entusiasta di ufficializzare questa notizia», ha commentato il pilota italiano al sito Rallylink. «Dopo l’annuncio della nostra stagione nel CIWRC, questa possibilità che mi è stata offerta è qualcosa che supera le mie più rosee aspettative. […] Essere l’unico equipaggio italiano al via con una Hyundai WRC Plus ci riempie davvero di orgoglio». Pedro aveva già corso in passato con una World Rally Car Plus, ma si trattava della Ford Fiesta di M-Sport che condusse ad un buon risultato all’ultimo Rally di Roma Capitale, dove si piazzò terzo nella categoria speciale RallyStars dietro Sordo e Loubet.

La vettura che userà Pedro a Sanremo non è solo di prestigio per il livello che esprime, ma anche per il cursus honorum alle spalle di questo mezzo: «Ho scoperto che la i20 WRC Plus che userò sarà la ALZ WR 35, una vettura che ha già gareggiato in 12 round del Campionato del Mondo Rally», ha proseguito il pilota. «Un’avventura iniziata al Rally del Galles nell’ottobre 2018 fino al recente Arctic Rally Finland, ma soprattutto è arrivata sul gradino più alto del podio in Sardegna nel 2019 con Dani Sordo e Carlos del Barrio, ed inoltre è stata portata in gara anche dal nove volte Campione del Mondo Sebastian Loeb e dall’astro nascente dei rally Pierre Louis Loubet. Un curriculum incredibile!».

Test Hyundai in Croazia e in Friuli Venezia Giulia

Nel frattempo, gli equipaggi Hyundai sono già alle prese con i test prima del Sanremo, a sua volta allenamento in vista della ripresa del WRC tra qualche settimana al Rally di Croazia, sempre su asfalto. Tanak e Neuville hanno disputato ad esempio le sessioni pre evento di Zagabria proprio in Croazia, come possiamo vedere dal video in testa all’articolo e che mostra le prove dell’estone, mentre in Friuli Venezia Giulia Solberg ha provato su asfalto la sua i20 R5, in qualità di test per il secondo round del CIR Sparco (dove il giovane pilota appare nella lista iscritti come da ultimo aggiornamento ACI Sport).

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport

Crediti Video: Matija Kuzman