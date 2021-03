Arriva un riconoscimento per Audi Sport da parte della Federazione Internazionale dell’Automobile. La FIA ha conferito il Three-Star Environmental Accreditation – il massimo riconoscimento per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente – al Costruttore tedesco, anche grazie alle sue attività nella Formula E.

Tre stelle per Audi da parte della Federazione

Audi ha una visione molto chiara per il futuro: entro il 2050, la Casa di Ingolstadt punta ad avere zero emissione per l’intero ciclo di vita dei propri modelli stradali. I primi passi sono stati compiuto con gli stabilimenti di Bruxelles e di Győr e saranno seguiti dal resto degli impianti entro il 2025. Il motorsport ha un ruolo chiave in questo progetto perché ha ottenuto l’ambito riconoscimento a tre stelle da parte della FIA, sulla base dell’attuale certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) per la fabbrica di Nürburg. «Monitoriamo attentamente il nostro impatto ambientale dentro e fuori la pista, soprattutto in termini di come possiamo continuare a ridurlo e migliorarlo» ha detto Julius Seebach, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH. «Per me, è essenziale che il motorsport sia anche un pioniere in questo settore. Ecco perché siamo orgogliosi di questo riconoscimento FIA di altissimo livello, perché corrisponde perfettamente al percorso che noi, come Audi Sport, stiamo perseguendo in tutte le aree dell’organizzazione».

Todt: “Riconoscimenti in costante crescita”

«La FIA desidera congratularsi con Audi Sport per aver ricevuto lo status di tre stelle, che è il più alto livello di certificazione all’interno del FIA Environmental Accreditation. Dimostra il forte impegno del marchio per la sostenibilità ambientale. Sono anche lieto di vedere che il numero di attività sportive dei costruttori con questo status è in costante crescita», ha affermato il presidente della FIA Jean Todt.

Copyright foto: Audi