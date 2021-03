CIGT | Audi Sport Italia annuncia Postiglione e Morricone per la stagione 2021

Cambio di piloti per l’Audi Sport Italia nella stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo. Una delle due Audi R8 LMS GT3, la #12, sarà affidata a Vito Postiglione, già campione della serie tricolore nel 2013, e a Edoardo Morricone. I due saranno affiancati da Filip Salaquarda per le gare della serie Endurance.

Audi Sport Italia nomina Postiglione e Morricone per il 2021

Sarà del tutto inedito il primo equipaggio ufficializzato da Audi Sport Italia per il Campionato Italiano Gran Turismo. Tra i piloti più esperti del panorama internazionale, Postiglione è un profondo conoscitore della serie tricolore che lo ha visto campione GT3 nel 2013 con una Porsche 997 GT3 R di Ebimotors, mentre per Morricone si tratta del debutto assoluto provenendo dall’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth dove, nel 2018, ha colto l’8° posto della classifica dei migliori debuttati. Nella serie Endurance i due piloti avranno come compagno di equipaggio Salaquarda, dal 2012 impegnato sempre con i colori Audi in vari campionati GT, tra cui l’ADAC GT Masters e con il Team ISR. Il 37enne ceco ha disputato anche negli anni passati la Blancpain GT Series (ora GT World Challenge Europe).

Continuano i test di Audi Sport Italia a fine aprile

In preparazione della prima gara della serie Sprint che si disputerà a Monza dal 30 aprile al 2 maggio, i tre piloti saranno impegnati la settimana precedente sullo stesso circuito lombardo per una giornata di test, a cui parteciperà anche la seconda vettura iscritta al campionato e di cui a breve verranno ufficializzati i piloti. Audi Sport Italia era già scesa in pista gli scorsi 8-10 marzo durante i test di Vallelunga organizzati da Audi Sport Customer Racing.

Copyright foto: ACI Sport