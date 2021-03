WRC2 | Esapekka Lappi potrebbe tornare in gara al Rally di Portogallo

In questa stagione Esapekka Lappi è riuscito a rientrare nel Mondiale Rally dalla porta di servizio del WRC2, grazie anche all’italiana Movisport che lo ha schierato all’Arctic Rally Finland, vinto dal pilota defenestrato da M-Sport alla fine della scorsa stagione. L’obiettivo del finnico resta sempre quello di disputare quante più gare possibili nel 2021, per giocarsi così le proprie carte per il ritorno in un team ufficiale in gara nel WRC nella prossima stagione. Ma al momento i suoi piani procedono navigando a vista, passo dopo passo.

Lappi verso il ritorno al Rally del Portogallo?

Su Rallit.fi Lappi ha fatto il punto sui suoi progetti a breve termine, sui quali dovrebbe aver avuto un impatto benefico il successo in casa in Finlandia lo scorso febbraio, ma come vedremo è solo una questione teorica. Pare che continuerà a correre con la Volkswagen Polo GTi R5 preparata dal team Printsport, e il prossimo impegno sarà su sterrato, ovvero il Rally del Portogallo previsto il prossimo 20-23 maggio. «Potrebbe essere una buona opzione», afferma infatti il pilota a proposito del quarto appuntamento del WRC 2021. Fermo restando ovviamente la raccolta dei fondi degli sponsor, e la ricerca degli stessi: «Il risultato di una gara non è così utile per convincere i partner», ha puntualizzato Lappi, spiegando che pesa di più il fatto che si ottenga o meno un sedile nella stagione successiva, cosa che si scoprirà in autunno.

Il piano B di Lappi

Ma se non ci saranno offerte, il finnico ha pronto il piano B. Il prossimo anno, se i sedili scarseggeranno (nel WRC 2022, anno uno della nuova era ibrida, sicuramente troveremo M-Sport Ford e Toyota Gazoo Racing, mentre Hyundai Motorsport resta appesa alle valutazione della casa coreana, sebbene il team principal Andrea Adamo recentemente abbia fatto sfoggio di ottimismo), Lappi ha spiegato che si consolerà con l’altro lavoro che si è ritagliato di recente. Il finnico infatti è entrato quest’anno in società con Janne Eronen, anch’egli pilota, diventando coproprietario di RTE Motorsport, azienda che si occupa di ricambi auto per il motorsport e quindi anche rally. Un lavoro con un ufficio che non è l’abitacolo di una vettura, e che rappresenta il suo piano di riserva nel caso il WRC non rientri nella sua vita. « Se Hyundai lascia il WRC, continuerò come venditore», ha spiegato Lappi.