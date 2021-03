NLS | Cancellato il primo appuntamento stagionale a causa della neve

Sabato scorso non si è corso il primo appuntamento della Nürburgring Langstrecken-Serie a causa della neve, scesa copiosamente sul tracciato del Nordschleife e delle basse temperature. Cancellata la gara da quattro ore: non verrà recuperata nel corso della stagione 2021.

La neve ferma la NLS: annullata la prima tappa stagionale

Nonostante il periodo primaverile, la regione della Renania ha visto protagonista il freddo che ha condizionato notevolmente il round d’apertura della NLS. Con le qualifiche di sabato mattina mai partite a causa della neve, si è aspettato l’evolversi della situazione: senza nessuna miglioria, alle 11.30 locali è stato comunicato che l’evento non avrebbe più avuto luogo, spedendo team e piloti a casa. «Le attuali condizioni della pista non consentono di svolgere la gara in sicurezza» aveva commentato Frank Taller, direttore di gara, al momento della comunicazione. «Non ci sono miglioramenti significativi del tempo in prospettiva del pomeriggio». «Quando siamo partiti poco prima delle sette e mezza, la temperatura dell’asfalto era di 5°C» ha detto Nico Menzel, in rappresentanza dei piloti della NLS. «Le condizioni erano fredde ma gestibili. Poi sono finito in un cumulo di neve a Schwalbenschwanz, il ghiaccio si è formato rapidamente sulla pista e abbiamo perso improvvisamente l’aderenza».

Il primo “vero” round sarà il 17 aprile

Già in passato, alcuni round della NLS non si sono tenuti per il freddo e la neve: due esempi sono l’edizione 2019 della RMV DMV Grenzlandrennen da quattro ore, terminata dopo soli due giri a causa di una tempesta di neve, e i test ufficiali della settimana scorsa, a causa proprio delle basse temperature. In tutto, erano iscritte ben 140 vetture e, tra queste, c’erano anche alcune che avrebbero preferito – col senno di poi – partecipare alle prove collettive del GT World Challenge Europe a Le Castellet. Comunque, il prossimo appuntamento è fissato per il 17 aprile.

