F2 | Sakhir, Gara 2: Piastri batte Lundgaard e Zhou all’ultimo giro

Un finale incerto e ricco di emozioni quello di Gara 2 della Formula 2 in Bahrain. Oscar Piastri vince la battaglia contro Christian Lundgaard e Guanyu Zhou all’ultimo giro e ottiene la sua prima vittoria nella categoria con la monoposto di Prema.

Il report di Gara 1: che lotta tra Piastri, Lundgaard e Zhou!

La corsa sembrava essere tranquillamente nelle mani di Zhou, scattato dal 4° posto e in testa praticamente per quasi tutti i 23 giri. Il cinese di UNI-Virtuosi, però, non è riuscito a sfuggire via dai suoi inseguitori e, dopo l’intervento della Virtual Safety Car per permettere la rimozione della HWA Racelab di Alessio Deledda, si è ritrovato attaccato da Piastri e da Lundgaard. I due si erano facilmente sbarazzati della Hitech GP di Jüri Vips e, unendosi a Zhou, hanno acceso un’intensa lotta per il primo posto proprio all’ultimo giro. Piastri è stato quello più bravo dei tre, tenendo la presa ben salda su Lundgaard e piazzando poi il sorpasso vincente su Zhou, andando così a conquistare la vittoria. Lundgaard conclude 2° ma, per un contatto con Lirim Zendeli (MP Motorsport) e i relativi 10” di penalità, sprofonda al 9° posto. Zhou è quindi promosso in seconda posizione, mentre Jehan Daruvala sale sul podio con Carlin.

Il report di Gara 1: rimonte dal fondo per Verschoor e Pourchaire

Ottima performance da parte di Richard Verschoor con MP Motorsport, 4° dopo la sfortunata Gara 1 in cui aveva mostrato lo stesso ritmo; il nederlandese scattava addirittura dal fondo dello schieramento, così come Théo Pourchaire (ART Grand Prix) che da 19° conclude 5°. Nella top-10 troviamo, in ordine: David Beckmann (Trident), Marino Sato (Trident), Matteo Nannini (HWA Racelab), il già citato Lundgaard e Marcus Armstrong (DAMS). Ritiro per Robert Shwartzman (Prema) e Dan Ticktum (Carlin) al primo giro: il russo è arrivato leggermente lungo alla prima staccata, mentre il britannico ha chiuso forse un po’ troppo la traiettoria della curva e si sono toccati. Anche Liam Lawson (Hitech GP) ha alzato bandiera bianca dopo un contatto con Felipe Drugovich, fino ad allora ottimo interprete con UNI-Virtuosi.

Risultati di Gara 2 (23 giri)

Pos Driver Team Time 1 Oscar Piastri Prema 46m19.610s 2 Guanyu Zhou Virtuosi Racing +2.076s 3 Jehan Daruvala Carlin +2.494s 4 Richard Verschoor MP Motorsport +2.966s 5 Theo Pourchaire ART Grand Prix +3.759s 6 David Beckmann Charouz +6.387s 7 Marino Sato Trident +8.096s 8 Matteo Nannini HWA Racelab +9.733s 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix +10.774s 10 Marcus Armstrong DAMS +12.180s 11 Guilherme Samaia Charouz +12.442s 12 Bent Viscaal Trident +16.744s 13 Gianluca Petecof Campos +17.569s 14 Felipe Drugovich Virtuosi Racing +24.547s 15 Roy Nissany DAMS +27.471s 16 Juri Vips Hitech GP +36.980s 17 Ralph Boschung Campos Racing +48.466s Ret Alessio Deledda HWA Racelab Ret Liam Lawson Hitech GP Ret Lirim Zendeli MP Motorsport Ret Dan Ticktum Carlin Ret Robert Shwartzman Prema Fastest lap: Boschung, 1m45.507s



Championship standings

1 Daruvala 22 1 Piastri 21 3 Zhou 18 4 Lawson 15 5 Beckmann 14 6 Shwartzman 8 7 Verschoor 8 8 Pourchaire 6 9 Lundgaard 4 10 Sato 2

Classifica a cura di Formula Scout