WTCR | Continua lo sviluppo della nuova Audi RS3 LMS prima del debutto

Presentata in anteprima mondiale lo scorso 5 febbraio, l’Audi RS 3 LMS sta continuando il suo percorso di sviluppo in vista della stagione 2021 del WTCR. La Casa di Ingolstadt ha effettuato un test in galleria del vento e delle prime prove in pista a Castellolí, Vallelunga e Aragon.

Test in Spagna e in Italia per la nuova Audi TCR

Tutta l’aerodinamica dell’Audi RS 3 LMS era stata creata attraverso un computer e i test in galleria del vento hanno dato un’ulteriore conferma di quanto progettato. Dopo questa primissima fase, la vettura ha completato i suoi primi in pista gli scorsi 23 e 24 febbraio, con Frédéric Vervisch che ha percorso circa 500 chilometri sul circuito di Castellolí, situato a circa 60 chilometri a nord-ovest di Barcellona (Spagna). Il lavoro è continuato poi a Vallelunga dall’8 al 10 marzo, successivamente ad Aragon il 17 e il 18 marzo. In Italia c’è stata anche una situazione di pioggia e bagnato che ha permesso agli uomini di Audi Sport di potersi concentrare su diversi aspetti in condizioni difficili. Anche Nathanaël Berthon ha avuto modo di prendere in mano il volante della vettura.

3.000 chilometri completati in totale

«Abbiamo già avuto un’impressione positiva della nostra nuova vettura a Castellolí», ha riassunto Andrea Milocco, Project Manager Audi RS 3 LMS. «Poi abbiamo continuato a Vallelunga e Aragon. In totale, abbiamo percorso quasi 3.000 chilometri con la nostra auto, assolutamente affidabile fino ad oggi, e abbiamo stabilito una buona base per i nostri test di sviluppo. È anche positivo che i nostri due hanno feedback simili e si completino a vicenda. Ora ci stiamo muovendo passo dopo passo nel nostro programma». Audi punta ad omologare la vettura entro il 1° maggio, ma ci sono ulteriori test in arrivo prima dell’inizio di stagione a giugno.

