M-Sport e l’italiana OZ Racing, la collaborazione venticinquennale continua

M-Sport continua a rinsaldare i legami con i suoi sponsor e partner tecnici, rilanciando la venticinquennale collaborazione con l’italiana OZ Racing, azienda specializzata nella produzione di cerchi in lega per vetture sportive.

Venticinque anni di collaborazione tra M-Sport e OZ Racing

La realtà di Rossano Veneto nata nel 1971 è diventata nel corso degli anni leader nel settore a livello mondiale, oltre che una eccellenza italiana, e dal 1997 è partner di M-Sport. Insieme ne hanno vissute di ogni, dai primi passi del team britannico nel WRC come preparatore ufficiale delle vetture Ford sino ai titoli mondiali con Sébastien Ogier e la nuova generazione delle vetture Rally secondo la nuova piramide delle classi FIA.

Una collaborazione, tra le più longeve nel mondo dei rally, che continuerà quindi anche nel 2021, anche per i veicoli stradali commerciali MS-RT. «Siamo lieti di continuare questa partnership di lunga data […], e di poter dare il nostro contributo al team e a M-Sport in generale per raggiungere il successo sia sportivo che aziendale», ha commentato Claudio Bernoni, amministratore delegato di OZ Racing. «Questa partnership gioca un ruolo importante per OZ, in quanto è un tipico esempio di come l’azienda riesca ad innovare nel mondo racing e trasferire questo know-how anche alle vetture stradali. La nostra collaborazione con M-Sport va esattamente in questa direzione, per creare prodotti ad alte prestazioni rendendoli accessibili a chi decide di acquistare un veicolo MS-RT su misura».

“OZ Racing al fianco anche dei nostri veicoli commerciali”

Da M-Sport sono arrivati i commenti di Richard Millener, team principal della squadra, e dall’amministratore delegato Malcom Wilson. Il primo ha dichiarato: «È fantastico veder proseguire la nostra partnership con OZ Racing. I nostri progettisti e ingegneri valutano costantemente ogni elemento delle nostre auto per garantire il meglio in termini di velocità, forza, affidabilità e convenienza, scegliendo OZ Racing ogni volta. Non solo usiamo i loro cerchi ad alte prestazioni per eccellere ai massimi livelli delle competizioni, ma anche in tutti i frangenti dei rally e su strada». Wilson ha aggiunto: «Da quando abbiamo impresso i nostri primi passi nel Campionato del Mondo Rally FIA, abbiamo goduto di un lungo rapporto di successo con OZ Racing. La nostra è una delle partnership più lunghe e di maggior successo nei rally, e sono lieto di veder continuare per un altro anno la collaborazione. Siamo sempre stati impegnati a fornire i migliori prodotti di qualità, e il rinnovo del nostro rapporto con OZ Racing permette che questo continui. I piloti M-Sport di tutti i livelli delle competizioni, così come sulla strada, beneficiano della loro forza, affidabilità e prestazioni collaudate».