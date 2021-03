Dopo l’annuncio recente di Nissan e.dams, anche Porsche ha confermato il suo impegno con le nuove monoposto Gen3 della Formula E. Il Costruttore tedesco ha annunciato oggi che parteciperà alla stagione 2022-23 del campionato elettrico.

Fritz Enzinger: “Vogliamo far parte della Formula E”

«La nuova Gen3 apre il prossimo capitolo della Formula E, e noi vogliamo farne parte», ha dichiarato Fritz Enzinger, Vice President di Porsche Motorsport and Senior Vice President di Group Motorsport Volkswagen AG. «Con il nostro ingresso nel 2019, abbiamo preso un chiaro impegno per la Formula E. Dal nostro punto di vista, offre l’ambiente più competitivo per far avanzare lo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni con particolare attenzione all’ecologia, all’efficienza energetica e alla sostenibilità. La stagione precedente lo ha confermato, nonostante le numerose restrizioni legate alla pandemia. I successi nella nostra stagione d’esordio con due podi e una pole position sono solo l’inizio».

Jean Todt: “Sono contento di Porsche”

«In vista di un altro importante traguardo tecnico per la Formula E, sono contento che la Porsche si sia impegnata per la prossima generazione”, ha affermato Jean Todt, Presidente della FIA. «Essendo più leggera, più potente e con una ricarica più rapida, la Gen3 posizionerà ulteriormente la serie all’apice delle gare elettriche. È anche la conferma che la Formula E è la piattaforma giusta per promuovere l’esperienza dei produttori nell’elettrificazione e dimostrare il nostro impegno condiviso per soluzioni di mobilità più sostenibili».

Jaime Reigle: “Importante la presenza di Porsche”

«Siamo lieti che Porsche sia impegnata in una partnership a lungo termine con la Formula E», ha aggiunto Jamie Reigle, CEO della Formula E. «La presenza di Porsche all’interno della Formula E è immensa e hanno dimostrato che saranno una forza trainante nel nostro sviluppo. Non vediamo l’ora di collaborare alla Gen3, con la Formula E che rimane un banco di prova per la prossima generazione delle tecnologie destinate ai veicoli elettrici da corsa e su strada».

