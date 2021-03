SRO Motorsports Group ha svelato le entry list ufficiali per il GT World Challenge Europe 2021. Sono ben 40 le vetture registrate per tutti gli appuntamenti dell’Endurance Cup, cresce invece il numero per la Sprint Cup con 29 iscrizioni.

Endurance Cup: 40 auto per le tappe “lunghe”

Con i test collettivi in corso tra oggi e domani a Le Castellet, sono stati presentati i partecipanti al GT World Challenge Europe di quest’anno. La griglia dell’Endurance Cup è composta da 17 iscritti alla classe Pro (leggermente ridotta rispetto ai 22 del 2020), 12 Silver e 10 Pro Am, più Attempto Racing che deve ancora annunciare in che categoria correrà l’Audi R8 LMS GT3 Evo #99. Sono nove i costruttori rappresentati, inclusa BMW che torna tra i Pro con due M6 GT3 di Walkenhorst Motorsport. Mercedes-AMG è il marchio più rappresentato: un totale di nove GT3 Evo, tra cui AKKA-ASP e Haupt Racing Team. Solo una Ferrari (tra le sei al via in tutto) per i campioni in carica di AF Corse, mentre viene dato il benvenuto ad Iron Lynx. Lamborghini (7 auto) potrà contare anche su Emil Frey Racing e Orange1 FFF Racing Team, Audi (anch’essa 7) su Saintéloc Racing, Team WRT e Attempto. Porsche è sempre rappresentata da GPX Racing e Dinamic Motorsport, Jota si occuperà dell’unica McLaren presente e CMR si occuperà della Bentley nonostante l’assenza del sostegno ufficiale. Garage 59 è l’unico team con delle Aston Martin, però inserite in Silver e in Pro-Am.

Sprint Cup: cresce a 29 auto la griglia di partenza

La Sprint alza le proprie quote per il 2021: 29 auto, record che non si registrava dal 2017. Garage 59 farà il suo debutto e sarà impegnata, come già detto, anche nell’Endurance Cup. Presenta anche Jota, Dinamic, CMR, AKKA-ASP, Saintéloc Racing, Attempto Racing, AF Corse ed Emil Frey Racing. Toksport WRT passa dalla Silver Cup alla Pro, a compensare l’assenza del Team HRT. Tre Audi per il Team WRT, vincitore lo scorso anno con Dries Vanthoor e Charles Weerts, ma non sono stati annunciati i piloti. Si uniscono anche Barwell Motorsport, Rinaldi Racing, Allied-Racing e RAM Racing.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2021: Endurance Cup / Sprint Cup

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography