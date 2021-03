GTWC Europe | Sprint Cup, Brands Hatch riprogrammata a fine agosto

Dopo essere stata posticipata a data da destinarsi causa le restrizioni del Regno Unito per il COVID-19, la data di Brands Hatch del GT World Challenge Europe è stata ufficialmente recuperata. La gara, valida per la Sprint Cup, è inserita in calendario nel weekend del 28-29 agosto.

Brands Hatch ha una data: si corre a fine agosto

Inizialmente, l’evento britannico doveva avere luogo a maggio, ma come detto il rinvio è stato causato dalle misure di contenimento attuate dal Governo d’Oltremanica. Ciò ha consentito al GTWC Europe di organizzare meglio il proprio calendario, dato che Brands Hatch si trovava due settimane più avanti dell’apertura di stagione dell’Endurance Cup a Monza e con soli sette giorni d’anticipo rispetto al secondo round della Sprint Cup a Magny-Cours. La nuova data di fine agosto posiziona il circuito inglese come teatro del penultimo appuntamento della stagione Sprint, piuttosto che il sipario come originariamente si era discusso negli scorsi mesi. SRO Motorsports punta ad avere gli spettatori presenti in pista e negli spalti, anche se è ancora difficile determinare la situazione sanitaria con mesi d’anticipo.

Influenzato anche il campionato GT francese

Piccola curiosità: Brands Hatch cade nel fine settimana precedente a un giorno festivo, lunedì 30 agosto. Comunque, questo ultimo aggiornamento del calendario ha spinto il campionato GT francese (sempre organizzato da SRO) a posticipare la tappa di Ledenon dello stesso weekend, ora senza data.

2021 Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup Schedule:

May 7-9 – Magny-Cours

June 18-20 – Zandvoort

July 2-4 – Misano

Aug. 28-29 – Brands Hatch

Sep. 25-26 – Valencia

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography