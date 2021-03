NLS | ROWE Racing con due BMW nel primo round, ecco i piloti scelti

Anche ROWE Racing si sta preparando per l’imminente tappa d’apertura della Nürburgring Langstrecken Serie, in programma questo weekend. Il team campione in carica della 24 Ore del Nürburgring ha annunciato i piloti per le due BMW M6 GT3.

Ecco i piloti di ROWE Racing per il primo appuntamento 2021

Nicky Catsburg è l’unico pilota dell’equipaggio vincitore della 24 Ore rimasto nel team tedesco, presente in Germania dopo aver disputato la 12 Ore di Sebring con Corvette Racing. Il pilota nederlandese non è l’unico che arriverà direttamente dagli Stati Uniti: anche i suoi compagni John Edwards e Philipp Eng hanno gareggiato nel secondo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship come ufficiali di BMW e, tra l’altro, rivali di Catsburg. I tre prenderanno in mano la BMW #99, mentre la #98 sarà affidata a Sheldon van der Linde – neoacquisto per il DTM –, Marco Wittmann e Connor de Phillippi, anche quest’ultimo a Sebring per la Casa bavarese. Aumenta quindi l’impegno di ROWE al Nordschleife, quando lo scorso anno aveva invece attiva per tutta la stagione una sola auto.

Naundorf: “Piloti di prim’ordine”

«È bello per tutti nel team che la stagione 2021 stia per iniziare» ha dichiarato Hans-Peter Naundorf, Team Principal di ROWE Racing. «Esattamente sei mesi fa, dal giorno in cui abbiamo vinto la 24 Ore del Nürburgring, non vediamo l’ora di tornare al Nordschleife e tuffarci nell’Inferno Verde. Attendiamo con impazienza il debutto in gara del nostro nuovo pilota Sheldon van der Linde e il ritorno dei nostri due americani Connor De Phillippi e John Edwards, che non abbiamo avuto con noi lo scorso anno. Andiamo verso il primo round della stagione NLS con una line-up di piloti di prim’ordine e due vetture».

Copyright foto: Rowe Motor Oil via Twitter