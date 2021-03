Michelin Pilot Challenge | Hagler e Lewis a podio con Hyundai a Sebring

Primo podio stagionale per Hyundai nell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Taylor Hagler e Michael Lewis, a bordo della Hyundai Veloster N TCR #77 di Bryan Herta Autosport, ottengono il 3° posto di categoria nel secondo round di Sebring e balzano in testa alla classifica di campionato.

Hagler-Lewis centrano il podio e guidano la classifica generale

Il caldo clima della Florida ha permesso condizioni perfette per la gara di due ore, con la Hagler scattata da 9° posto e rimasta costantemente nella top-10 prima di consegnare la Hyundai nelle mani del compagno di squadra Lewis, sfruttando anche l’unico periodo di caution. Una strategia e un pit-stop impeccabili hanno permesso a Lewis di salire al 4° posto, guadagnando un’ulteriore posizione nonostante il ritmo fosse calato per risparmiare più carburante possibile. «Oggi è stato complicato, ai box è stato fatto un ottimo lavoro. Taylor ha corso duramente e senza interruzioni, a Sebring è difficile e mi ha comunque consegnato perfettamente l’auto» ha sottolineato a fine corsa Hagler. I due ora sono in cima alla graduatoria generale con un vantaggio di 20 punti sugli inseguitori.

I risultati delle altre Hyundai a Sebring

Da sottolineare anche il 5° posto di Stephen Simpson e di Michael Johnson con la Hyundai Veloster N TCR #54, la seconda top-5 consecutiva dopo Daytona: ora sono terzi in classifica, secondi se si guarda solo il punteggio. Mason Filippi e AJ Muss si sono piazzati invece alle loro spalle con la vettura gemella #51 di Copeland Motorsport. Anche le nuove Hyundai Elantra N TCR sono andate bene per tutto il fine settimane, con Ryan Norman-Parker Chase e Harry Gottsacker-Mark Wilkins che hanno centrato la top-10.

Copyright foto: Hyundai