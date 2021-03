Anche BMW si fa timidamente avanti per la nuova classe LMDh dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il Costruttore tedesco starebbe valutando la possibilità di costruire un prototipo per il 2023, anche rimane più concentrata sulle classi GT.

BMW pensa alle LMDh: “Ci piace il regolamento”

La lista degli interessati verso la LMDh si fa sempre più ampia e l’ultima Casa a farlo è BMW, attiva nel campionato endurance nordamericano nella classe GTLM in veste ufficiale e nella GTD attraverso i team clienti. La prossima uscita dalla Formula E e l’abbandono dei regolamenti della Class One nel DTM hanno lasciato i bavaresi senza un programma ufficiale per il 2022 e secondo Mike Krack, attuale Responsabile Race and Test Engineering Operations di BMW e prossimo Direttore di BMW Motorsport dal 1° aprile, la LMDh potrebbe essere una valida opzione. «Facciamo parte delle discussioni» ha svelato Krack a Sportscar365. «Ci stiamo guardando attorno, stiamo studiando l’opzione e siamo interessati: pensiamo sia un ottimo regolamento. Abbiamo sempre discusso delle DPi 2.0 già anni fa con l’IMSA. Alcuni si sono impegnati più di noi, ma è anche parte della nostra filosofia non annunciare ogni piccolo step che stiamo facendo, siamo un po’ conservatori».

Quali sono i costruttori interessati alle LMDh?

Non sono state svelate le possibili tempistiche ma si potrebbe dedurre che l’approdo in LMDh sarà per il 2023, primo anno di validità dei regolamenti e che arriverebbe dopo la presentazione della nuova BMW M4 GT3 per i team clienti. Le attenzioni rimangono comunque anche per la GTD Pro che vede delle GT3 ufficiali e, per ora, BMW corre solo l’Endurance Cup dell’IMSA. Oltre a loro, General Motors e un altro costruttore sarebbero seduti al tavolo dell’IMSA per quanto riguarda le LMDh, escludendo le già confermate Acura, Audi e Porsche.

