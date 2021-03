GTWC Europe | GPX e Orange1 FFF saltano i test collettivi di Le Castellet

Diverse assenze importanti in vista dei test collettivi del GT World Challenge Europe, in programma giovedì e venerdì sul circuito di Le Castellet. A causa della sovrapposizione con il primo round della Nürburgring Langstrecken Serie, GPX Racing e Orange1 FFF Racing Team salteranno l’appuntamento francese.

GPX Racing si ritrova senza… piloti

La NLS aprirà la propria stagione 2021 questo fine settimana con una gara da quattro ore in programma sabato, preceduta venerdì da alcune prove pre-campionato dopo che la data originale era stata annullata a causa del freddo. Proprio per questo motivo, è avvenuta una sovrapposizione con il GTWC Europe, che ha invece organizzato i propri test invernali al Paul Ricard fra due giorni. Molti team hanno subìto le conseguenze, come ad esempio GPX Racing: nonostante non allestisca nessuna auto per il campionato del Nürburgring Nordschleife, il team degli Emirati Arabi Uniti non può contare sui piloti Matt Campbell, Earl Bamber e Mathieu Jaminet, impegnati con la Porsche 911 GT3 R di Frikadelli Racing. «Inoltre, due dei nostri ingegneri non erano disponibili per questi giorni e, sfortunatamente, non possiamo andare al Paul Ricard. Abbiamo il supporto di Manthey e abbiamo i loro ingegneri, gli stessi per il VLN» ha spiegato Pierre-Brice Mena, Team Principal di GPX Racing, a Sportscar365.

Orange1 FFF Racing Team impegnata al Nurburgring

Tra oggi e domani, invece, GPX Racing è impegnata a Monza per alcuni test privati, che ha visto coinvolti anche Team WRT, Attempto Racing e Dinamic Motorsport, quest’ultime tre squadre dirette poi verso il circuito francese. Diverso il discorso di Orange1 FFF Racing Team, impegnata per il primo anno nella NLS con una Lamborghini Huracán GT3 Evo affidata ad Andrea Cardarelli, Marco Mapelli e Mirko Bortolotti. Assente anche Giacomo Altoè, alfiere del team cinese in Germania e quindi assente con Emil Frey Racing nei test del GTWC Europe. Mancheranno all’appello anche tanti ufficiali di Mercedes-AMG e, probabilmente, anche di Audi.

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography