TCR Europe | Hankook diventa fornitore unico ufficiale per la stagione 2021

Continua a diramarsi la presenza di Hankook nelle serie sportive globali. L’azienda sudcoreana sarà il fornitore unico ed esclusivo di pneumatici per la stagione del TCR Europe, affiancando anche l’impegno col TCR Eastern Europe per il terzo anno consecutivo.

Hankook calzerà le auto del TCR Europe

Hankook ha ampliato il proprio impegno nel motorsport. Il produttore di pneumatici premium è il nuovo partner esclusivo per gli pneumatici nella rinomata serie TCR, che a partire da questa stagione rifornirà con gli pneumatici di alta gamma Ventus Race. Paulo Ferreira, promoter del TCR Europe: «Siamo molto lieti che un produttore di pneumatici premium rinomato ed esperto come Hankook supporti TCR Europe. Gli pneumatici da gara Hankook, grazie alle loro eccellenti prestazioni in varie serie TCR nel passato, hanno fatto una buona impressione sia in termini di prestazioni che di costanza».

Continua la presenza nel TCR Eastern Europe

Hankook supporta anche la terza stagione di TCR Eastern Europe in qualità di fornitore esclusivo di pneumatici. Il calendario comprende sei giornate in sei diversi paesi europei. Josef Krenek, organizzatore del TCR Eastern Europe: «Gli pneumatici sono una componente fondamentale nelle gare automobilistiche, perciò l’acquisizione di un partner solido e di successo come Hankook è molto importante. Sia nella ESET V4 Cup, sul circuito endurance, che nella Renault Clio Cup, negli ultimi anni abbiamo avuto un’ottima esperienza con gli pneumatici Hankook. Sarà lo stesso anche in occasione di TCR Eastern Europe».

Debutta il TCR Spain con Hankook

Come fornitore unico, Hankook supporta TCR Spain, che quest’anno debutterà sulla scena del motorsport mondiale. Manfred Sandbichler, Direttore Motorsport di Hankook Europe: «La classe TCR è famosa per le corse con auto granturismo di massimo livello. Presenta un’ampia gamma di marchi ed è affermata in tutto il mondo. Considerato ciò, l’accresciuto impegno di Hankook nella serie TCR non può che essere la decisione giusta. Il nostro pneumatico Ventus Race ha dato buona prova di sé per anni e non vediamo l’ora di assistere a corse avvincenti su rinomati circuiti internazionali».

