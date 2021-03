smart EQ fortwo e-cup | Carboni continua con E-Gino anche nella stagione 2021

Gianluca Carboni continuerà a correre con E-Gino nel Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. L’esperto pilota, con due podi all’attivo lo scorso anno e il 6° posto finale, salirà a bordo della smart EQ fortwo e-cup #5 del team di Alessandro Gino.

Carboni: “Punto a salire di nuovo sul gradino più alto del podio”

«Eccoci qua, in un batter d’occhio siamo già alla terza stagione nella smart e-cup e, dopo un anno molto difficile per tutti ma che per me ha avuto un risvolto decisamente dolce con la nascita di mio figlio, ora puntiamo di nuovo a salire di nuovo sul gradino più alto del podio» ha commentato Carboni, che nel 2019 vinse al debutto a Vallelunga. «Un grazie speciale per tutto questo va sicuramente alla famiglia Gino, con cui lavoro quotidianamente e che mi permette di nuovo di essere ai nastri di partenza grazie alla loro grande passione per il motorsport. Un pensiero e un ringraziamento particolare lo voglio dedicare anche alla mia famiglia, adesso allargata, che mi segue, mi sopporta e supporta sempre».

Gino. “Per noi Gianluca non è solo un pilota”

«Continuità: è questa la nostra parola d’ordine per la smart EQ fortwo e-cup 2021. Anche quest’anno ci presenteremo al via di questa importante competizione con il nostro brand E-Gino, proprio per rafforzare la brandawarness sulla mobilità elettrica che rappresenta un punto fondamentale per il nostro futuro». Queste le parole di Alessandro Gino, General Manager di Gino Spa, che ha voluto sottolineare la scelta di Carboni: «Gianluca per noi non è un ‘semplice pilota’ ma un nostro importante collaboratore della sede di Livorno. La sua passione e la sua abilità rappresentano a pieno lo stile della Gino Spa è quindi siamo felicissimi che sia nuovamente alla guida della nostra smart E-Gino! Chiaramente l’obiettivo è quello di migliorare i risultati del 2020, con lo sguardo ben fisso sulla vittoria finale. Quindi un grosso in bocca al lupo a Gianluca!».

