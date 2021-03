Potrebbe scendere davvero presto in pista la nuova LMDh di Porsche. Il Costruttore tedesco avrebbe infatti l’intenzione di sviluppare e assemblare il prototipo per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e per il FIA World Endurance Championship entro la fine del 2021.

Motore già pronto per la Porsche LMDh

Secondo quanto dichiarato da Pascal Zurlinden (Direttore Motorsport di Porsche) a Sportscar365, Porsche ha come obiettivo di svolgere i primi test per la nuova auto già negli ultimi mesi di quest’anno in corso, quando i regolamenti LMDh saranno introdotti solamente a partire dalla stagione 2023. «Stiamo lavorando al programma» ha detto Zurlinden. «Abbiamo una vasta gamma di motori nelle vetture stradali e stavamo cercando i migliori. Ne abbiamo già trovato uno, non possiamo parlarne ma la decisione sul motore è già stata presa. Stiamo definendo invece il nostro partner per il telaio, ci stiamo lavorando: è un work in progress. Anche il reparto design sta lavorando in quanto è parte importante di una LMDh, abbiamo già un’anteprima di come potrebbe essere la nostra auto. Stiamo lavorando per renderla meravigliosa».

Al lavoro sulla nuova auto, debutto per fine 2021?

«L’obiettivo [di scendere in pista, ndr] è per la fine di quest’anno, un anno prima di correre. Una grande tradizione è lanciare le auto a Weissach. Non posso dirlo con certezza perché è troppo presto, ma questo sarebbe lo step più logico. Speriamo di avere un regalo a Natale» ha continuato Zurlinden. Per quanto riguarda il telaista, potrebbe essere scelto Multimatic così come è previsto per Audi. Sportscar365 ha rivelato anche che ci sarà un programma ufficiale per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e per la 24 Ore di Le Mans, escludendo quindi proprio il FIA WEC.

Copyright foto: Porsche