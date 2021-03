DTM | Juncadella torna nella serie tedesca con la Mercedes di GruppeM

Dopo essere stato rinominato pilota ufficiale di Mercedes-AMG, Daniel Juncadella torna a correre nel DTM con una Mercedes-AMG GT3 Evo di GruppeM Racing. Il 29enne spagnolo sarà l’unico portacolori del team con la bandiera di Hong Kong.

Juncadella, ufficiale Mercedes-AMG, correrà nel DTM con GruppeM Racing

Juncadella aveva già rappresentato i colori di Mercedes in passato, coinvolto per ben cinque stagioni (tra il 2013 e il 2016 più il 2016) prima di passare ad Aston Martin e a R-Motorsport dopo l’abbandono del Costruttore tedesco. Nel 2020, Juncadella non ha corso a tempo pieno in nessun campionato ma ha disputato la 24 Ore del Nürburgring con una Mercedes-AMG di 10Q Racing Team, ma ora è tempo di darci dentro sul serio per tutto l’anno grazie alla chiamata di GruppeM. «Diamo il benvenuto a Dani nel Mercedes-AMG Team GruppeM Racing per il 2021 e non vediamo l’ora di affrontare la sfida assieme a Mercedes-AMG» ha dichiarato Kenny Chen, Team Principal della squadra. «Abbiamo ottenuto così tanti successi in questa collaborazione, vincendo molte gare negli ultimi anni e non vediamo l’ora di continuare questa striscia vincente».

Prende forma lo schieramento del DTM 2021

GruppeM è stato il primo team a impegnarsi nella nuova era GT3 del DTM, ancora lo scorso novembre. La compagine cinese seguirà la stagione attraverso a una sede vicino al quartier generale di Mercedes-AMG in Germania. Per il momento, la griglia vede 11 team per 20 vetture, con 12 piloti confermati includendo Juncadella e Sophia Flörsch, quest’ultima annunciata stamane da Abt Sportsline per la terza Audi R8 LMS Evo.

Copyright foto: DTM