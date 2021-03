WEC | Pubblicata l’entry list provvisoria per Spa-Francorchamps: 37 auto confermate

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato ieri pomeriggio la prima entry list per la 6 Ore di Spa, primo appuntamento della stagione 2021. Confermate 37 vetture al via per la gara in programma il 1° maggio, tra cui anche Glickenhaus con la sua Le Mans Hypercar.

LMP2 e GTE-Am: griglie piene per il 2021

Una griglia rimpolpata rispetto allo scorso anno – e l’ultimo round in Bahrain, quando si sono presentate solo 24 auto –, con le classi LMP2 (14) e GTE-Am (13) a occupare la maggior parte delle caselle della griglia di partenza. Per la classe “blu” si può notare fin da subito l’iscrizione di ben due Aurus 01 Gibson di G-Drive Racing, che correrà senza la bandiera russa a causa dello scandalo doping. Se l’equipaggio della #5 è già stato confermato da tempo (Falb-Fittipaldi-Andrade), ora si conosce anche quello della #26: Roman Rusinov avrà infatti Franco Colapinto e Roberto Merhi. Ci sarà anche PR1/Mathiasen Motorsports con il campione in carica dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Patrick Kelly, che farà il debutto nel Mondiale. Nella categoria “arancione” ci sono invece ancora diverse line-up da essere completate.

Glickenhaus (forse) presente a Spa-Francorchamps

Glickenhaus ci sarà a Spa-Francorchamps. Il costruttore americano sfrutterà il rinvio dell’inizio della stagione per poter subito della partita con la 007 LMH, anche se visti i test recenti potrebbe rinviare il debutto a Portimão (13 giugno) per poter rendere più performante la propria auto; rimangono quindi sicure al via Toyota e Alpine, nell’inedita sfida Le Mans Hypercar contro LMP1. Ferrari e Porsche confermate in GTE-Pro, pronte a difendersi dalla Corvette.

FIA World Endurance Championship 2021 – 6 Hours of Spa: entry list provvisoria

Copyright foto: Marius Hecker / AdrenalMedia.com